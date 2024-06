Alexandre de Moraes, do STF, acumula papel de vítima e juiz (simbiose que nenhum sistema judicial do planeta autorizaria) e decreta prisão de quem ameaça sua família. Que a "jurisprudência" não se espalhe por condomínios e vizinhanças do país.

Juíza britânica nega extradição de brasileiro acusado de assassinato em Caratinga, Minas Gerais, e listado pela Interpol como foragido: por ser gay e pelas condições das prisões, risco de tortura, de tratamento desumano. O estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário (declarado pelo STF) repercute no exterior.

Deslumbrados, ministros perambulam pelo mundo e o Supremo não é transparente. Dias Toffoli estava na final da Champions League em camarote de empresário bolsonarista.

Tabata Amaral (PSB-SP) e Maria do Rosário (PT-RS), pré-candidatas às prefeituras de São Paulo e Porto Alegre, aderem à proposta de bancadas obscurantistas de derrubar o veto do presidente Lula à lei que restringe as "saidinhas" de presos.

O Congresso demora 965 dias para apreciar (e manter) o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro a dispositivos da lei que cria crimes contra o Estado Democrático de Direito. O prazo estabelecido pela Constituição é de 30 dias. Um dos artigos vetados tem prisão para quem disseminar fatos que sabe inverídicos e capazes de comprometer a "higidez" do processo eleitoral: é veto em causa própria.

O pardal, pássaro exótico e absolutamente adaptado ao meio urbano, desaparece dos céus de São Paulo. Já é considerado animal sob risco de extinção. A construção de prédios seria uma das explicações para o fenômeno.

O pardal - Sylvia Hirome

Impune e livre (como um passarinho), o golpista Jair Bolsonaro é garoto-propaganda de perfume lançado no mercado pela empreendedora ex-primeira-dama. "Mito", eau de parfum amadeirado e de duvidosa procedência odorífica, sai por R$ 387,87.

Bispa Sônia, mulher do "apóstolo" Estevam Hernandes, chefe da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, comercializa seu kit de cosméticos na Marcha para Jesus por R$ 250. O prefeito bolsonarista de São Paulo discursa para evangélicos e foge da Parada do Orgulho LGBT+.

Papa Francisco diz que seminários estão "cheios de viadagem" (do italiano "frociaggine", termo considerado depreciativo, homofóbico).

Querem se apropriar das praias. O governo do Paraná privatiza a gestão de 200 escolas públicas. Doze governos estaduais não mencionam educação infantil em leis orçamentárias.

Manifestantes protestam na Assembleia Legislativa do Paraná contra terceirização da gestão de escolas - Divulgação/Alep

PMs da Rota fazem segurança privada de dirigentes de empresa de ônibus ligada ao PCC.

Morre, no Amazonas, a ex-sinhazinha do Boi Garantido Djidja Cardoso, suspeita de integrar seita que impunha a funcionários de rede de salões de beleza o consumo de cetamina, droga com efeitos alucinógenos.

Depois do escândalo que pôs em perigo o mandato presidencial de Michel Temer, os ididja crmãos Batista (Joesley e Wesley), impolutos proprietários da JBS, estão de volta à cena política e participam de encontro com Lula no Palácio do Planalto, para, generosamente, doarem proteína animal para desabrigados do Rio Grande do Sul.

O PT envelhece. É o partido com maior idade média na Câmara dos Deputados.

Arthur Lira, presidente da Câmara, participa de articulação política para que o Flamengo tenha estádio.

Meio milhão de pessoas na cidade do Rio de Janeiro se alimentam uma vez por dia ou não têm o que comer, diz o Mapa da Fome.

Notícias bizarras, assim como as boas notícias, caem no esquecimento.