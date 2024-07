É inegável que conquistas civilizatórias no Ocidente, como a democracia liberal e o Estado de Direito, contribuíram para o surgimento do movimento feminista e a abolição da opressão histórica sofrida pelas mulheres. Nesses países, elas são livres para transar, estudar, trabalhar, criar, empreender, votar e participar da vida política.

Isso, por óbvio, não acabou com o machismo, assim como o fim da escravidão não eliminou o racismo. Mas o contraste com as nações islâmicas, por exemplo, é gritante.

No Irã, mulheres podem morrer nas mãos da polícia da moralidade só por exibirem os cabelos, como ocorreu com Mahsa Amini em 2022. O ato bárbaro gerou uma onda de protestos que foi brutalmente reprimida pelo regime teocrático.

Mulher iraniana segura a bandeira do Irã durante manifestação em Teerã - Majid Asgaripour - 23.set.2022/Wana/Reuters

Narges Mohammadi, ativista dos direitos humanos e Nobel da Paz em 2023, está encarcerada. Sharifeh Mohammadi, ativista dos direitos trabalhistas, foi presa, torturada e condenada à morte na quinta (4).

No Brasil, estamos longe desse inferno. Temos mulheres de biquíni em Copacabana e mulheres de terno no Congresso. O machismo, porém, está nos detalhes, que não podem ser ignorados.

Na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o pré-candidato Pablo Marçal (PRTB) disse que sua oponente, Tabata Amaral (PSB), seria incapaz de gerir a cidade porque não é casada e não tem filhos. Depois, baixou ainda mais o nível ao afirmar que o pai doente da pré-candidata morreu porque não recebeu cuidados enquanto ela estudava em Harvard.

Tabata respondeu à altura: as competências necessárias para a administração pública nada têm a ver com matrimônio e maternidade. Ademais, seu pai cometeu suicídio quando ela ainda estava no Brasil.

Mulheres não merecem votos apenas por serem mulheres, mas candidatos que as atacam com discurso machista merecem ser rechaçados. Afinal, falas como a de Marçal vão contra as conquistas civilizatórias do Ocidente —que sua ala de direita se arvora a enaltecer.