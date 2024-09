O cineasta Woody Allen lança mais um filme e, com ele, sempre vem à tona a questão: devemos condenar o trabalho de um artista porque ele não é uma pessoa moralmente exemplar? A resposta menos autoritária e mais sensata é não.

Afinal, não é a vida do artista, mas sua arte, que nos acalma com beleza ou chacoalha emoções e ideias que temos sobre nós mesmos, nossos relacionamentos e o mundo. Se artistas têm alguma missão, seria a de "fazer com que as pessoas apreciem estar vivas pelo menos um pouco" —como disse o escritor Kurt Vonnegut.

O cineasta Woody Allen nos bastidores do filme 'Golpe de Sorte em Paris' - Divulgação

Entende-se quem tenha dificuldades para estabelecer essa divisão e faça escolhas pessoais sobre o que consumir. O problema surge quando tal comportamento vira movimento social persecutório com laivos moralistas.

É o que se vê no cancelamento. Grupos organizados clamam por boicote a artistas e ainda atacam o público que não segue a diretriz, como dizer que quem assiste aos filmes de Roman Polanski é cúmplice de estupro.

O cineasta de fato foi condenado e fugiu dos EUA para escapar da Justiça —mesmo assim, seu "O pianista" é uma obra prima.

No caso de Woody Allen, talvez o artista que mais tenha sofrido os efeitos nefastos do cancelamento, o suposto abuso sexual de sua filha nos anos 1990 foi ostensivamente investigado e nem sequer chegou a ir a julgamento porque constatou-se que o crime não ocorreu. Na verdade, surgiram fortes indícios de que sua ex-parceira, a atriz Mia Farrow, manipulou a criança para fazer a acusação.

Assim, quando a questão da separação entre artista e obra escapa do âmbito da decisão individual e é manipulada para fins ideológicos, o que se tem é a paranoia autoritária da caça às bruxas.

No caso de Woody Allen, também não ajuda que o enredo de sua produção cinematográfica não seja político —outra obsessão do movimento identitário que rende financiamentos e prêmios em Hollywood.

Sua obra trata de questões existenciais, como o amor e a morte, que há milênios encantam e afligem a humanidade. Só por nos ajudar a enfrentar essa aflição, com humor e beleza, os filmes de Woody Allen merecem aplausos.