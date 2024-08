Uma caixa em cima da cama. Ele entra no quarto, vendado. Ela entra logo atrás dele, filmando tudo com o celular. Tira a venda do rosto dele e...

"Surpresa! Quero registrar sua reação, meu amor. Se bobear a gente pode até postar o vídeo, depois."

"Postar o quê? Onde? Com essa roupa? Só não me marca, pode ser?"

"Que bobagem. Ninguém vai reparar. Tá gravando."

"Já? Não quer ensaiar antes? É pra fazer o quê?"

"É só abrir a caixa."

"O que tem dentro? É negócio de susto? Melhor falar logo."

"Não, amor."

"Promete?"

"Prometo. Vai ser fofo. Abre."

"Fofo? Ai, meu Deus. Já sei. É um cachorro. É um buldogue francês. Sério. Se for um filhote de buldogue, eu morro."

"Abre logo."

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária de 12 de agosto de 2024 - Silvis/Folhapress

"Muito leve, a caixa. Não tem filhote nenhum aqui. Bom, vou abrir. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e… Vejamos. Ah. Uma foto nossa. Podia ter escolhido uma melhor. Saí com a cara meio inchada nessa."

"Lê o que está escrito atrás da foto. Em voz alta."

"'Nosso amor vai ficar mais…'"

"Lê direito. Projeta a voz."

"Perdão. 'Nosso amor vai ficar mais forte. Porque não somos mais dois, somos três.' Suzana, com essas coisas não se brinca. É sério?! Olha meu braço, fiquei todo arrepiado."

"É sério."

"Por isso que eu sempre digo que você é a mulher da minha vida. Então você topou o ménage? Posso ligar para a Rebeca?"

"Não. Vou cortar o vídeo e começar de novo. Tem mais coisa dentro da caixa. Pode olhar."

"Isso é um… teste de gravidez?"

"Sim."

"E deu positivo?"

"Tem dois tracinhos, não tem?"

"Eita, Suzana. Você fez xixi nesse negócio? Lavou com água e sabão, pelo menos? Que nojo."

"Concentra, meu amor. Sabe o que isso significa? Poxa, eu quero viralizar esse momento. E você estragando o vídeo todo. É para ser um conteúdo inspirador, emocionante. Vou tentar mais uma vez. Gravando."

"Meu amor, essa responsabilidade é tão sua quanto minha. O mínimo que posso fazer é dividir com você todas as despesas. Não precisa ter medo, porque vou estar do seu lado, segurando sua mão. Posso ser homem, mas me considero feminista. E acredito que uma mulher deve ter a liberdade de interromper a gestação quando…"

"Eu não vou abortar. Última tentativa. Vou dar a deixa e você segue. Parabéns, papai!"

"Você prometeu que não era vídeo de susto."