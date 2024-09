"Porque você merece menos." Esse é o slogan do Celular Burro™, também conhecido com "dumbphone", que promete revolucionar o mercado tecnológico. A grande novidade, no entanto, nada mais é do que um resgate dos aparelhos vigentes no início dos anos 2000 –aos moldes do clássico "Nokia da Cobrinha", tão resistente que, quando caía no chão, causava mais preocupação com o piso do que com o celular em si.

Voltada para o consumidor cansado de se sentir refém de telas e dos bombardeios de notificações, o Celular Burro™ rema contra o tsunami de conteúdos ao alcance de nosso polegar opositor. Quem diria que esse detalhe anatômico, considerado trunfo evolutivo da humanidade, que nos permite manipular ferramentas com precisão, descascar bananas e rolar nosso feed até o inferno, nos traria tanta ansiedade, dependência e fadiga mental.

Os celulares inteligentes nos deixaram mais burros. Nossa memória depende de galerias de fotos, lembretes de aniversários, mecanismos de pesquisas, localizações por GPS. Aplicativos de inteligência artificial agora se propõem a pensar por nós, elaborando dietas, planos de treino, metas de trabalho, roteiros de viagem e até mensagens de cunho pessoal, como a recusa cordial de um convite.

Nesse cenário, a burrice artificial pode ser uma solução para nos impedir de sucumbir à burrice orgânica. As gerações Z e Alpha, que, a princípio, nunca saberiam como era difícil digitar com um teclado numérico de nove teclas, agora terão essa oportunidade de apurar suas capacidades cognitivas.

Silvis/Folhapress

Com design minimalista, memória limitadíssima e o preço de três cafezinhos (sem o bônus da taquicardia causada pela bebida), o dumbphone não tem acesso à internet e não dispõe de aplicativos de mensagens, emails, redes sociais e notícias. As fotos da câmera de um megapixel são reveladoras e provam que o registro de momentos cotidianos é uma grande desperdício de tempo.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

O time de especialistas do Celular Burro™ trabalhou duro para que o aparelho fosse o mais incompetente possível. O consumidor não precisa ficar preocupado com atualizações: a fabricante garante que o aparelho nunca vai ficar mais inteligente do que já não é. Um celular do passado para se conectar ao presente e preservar o futuro.