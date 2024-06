Aceitação, diversidade, body positive, corpo livre, palestras, debates, influenciadores. Então, vem a Semana de Moda em Paris, mas serve a de Milão ou a de Nova York, e mostra que fora das redes sociais e das propagandas politicamente corretas o que continua bombando é o padrão Ozempic.

Tem sido um desfile sem fim, dentro e fora das passarelas, de mulheres magras, muito magras. Ao que tudo indica, as marcas desistiram de fazer de conta que são mais democráticas, e nem falo de preço, e que se engajaram em transformar a moda num veículo de inclusão. Sumiram as gordas, corpulentas, peitudas, coxudas, as reais.

A modelo Kylie Jenner, 26, por exemplo, acompanhou o lançamento da Maison Schiaparelli, na primeira fila. Virou assunto porque teria ignorado Anitta. A notícia deveria ter sido o vestido que usava, marcado por uma cintura sufocante e que dá pistas do porquê a maioria das mulheres e adolescentes continua fazendo o de sempre: sacrifícios por um corpo "perfeito".

Jenner tem 400 milhões de seguidores e patrimônio de US$ 600 milhões, erguido a reboque de sua imagem. Na semana passada, surgiu aos prantos num teaser da nova temporada do reality The Kardashians, no qual desabafa sobre críticas a sua boca. E assim gira a roda do engajamento e da fortuna. Um dia, ela ajuda a impor padrões de beleza rigorosos, no outro chora pela pressão estética.

Há alguns anos, mentiu sobre os lábios volumosos, que, diferentemente do que afirmava, não eram milagre da natureza, mas turbinados por preenchimento, uma tendência grotesca que ajudou a disseminar. Milhões de seguidoras, crentes na lorota do truque fácil, embarcaram num desafio que provocava edemas para que a boca ganhasse volume. Não é à toa que as mulheres estejam afundadas em ansiedade e não consigam se livrar da imposição de padrões inatingíveis. Eles mantêm lugar cativo na primeira fila.