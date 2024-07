Roger Waters disse ao jornalista britânico Piers Morgan que não há evidências de que mulheres foram estupradas no 7 de outubro, em Israel. O ex-vocalista do Pink Floyd reforça uma narrativa nefasta que ganhou coro dos antissemitas de plantão: de que o Hamas não cometeu as atrocidades que foram noticiadas.

Por causa de gente como Waters, assisti a cenas que vão me aterrorizar para sempre. Por causa do negacionismo de sommelier de massacre, acordo no meio da noite com a imagem de famílias carbonizadas vivas. Ninguém me contou. Um terrorista corta a barriga e retira o feto de uma mulher, amordaçada, mas consciente. Outro integrante do Hamas, afunda com o cano da arma os olhos de uma vítima. Tem imagem de bebês mortos a tiros e queimados.

Família caminha sobre escombros em povoado atingido por ataques no sul de Gaza - Rizek Abdeljawad - 19.jun.2024/Xinhua

A ONU confirmou. New York Times, BBC, entre outros, relataram a selvageria a que mulheres foram expostas, mas Waters et Caterva dizem que não há evidência. Por causa deles me submeti a violência de ver todo tipo de estupro. Em um deles, um "lutador pela liberdade" sodomiza uma mulher com o punho. Waters sabe o que é sodomizar? Eu não li, não me contaram, assisti a essa cena monstruosa.

Roger Waters já assistiu a uma decapitação? Eu já, cabeças decepadas com enxadas. Será que ele já viu o olhar de alguém prestes a ser assassinado? É a face do mais profundo terror. Ninguém me contou, estive no kibutz Nir Oz, onde cem pessoas, 1/4 dos residentes, foram mortas ou sequestradas. O cheiro das casas vazias é de morte. Andei sobre o rastro de sangue seco da carnificina promovida por um grupo que, se depender do antissemitismo reinante, será canonizado.

Mas você não se solidariza com as mortes em Gaza? Profundamente, assim como não nego a dor dos palestinos, mas não ignoro o medo entre os judeus de que o 7 de outubro se repita como promete um dos líderes do Hamas, endossado pelos idiotas úteis que cantam "from the river to the sea".