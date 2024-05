Nesta semana, no dia seguinte à vitória do Manchester City sobre o Tottenham, que colocou a equipe de Pep Guardiola na liderança da Premier League a uma rodada do fim, jornais britânicos traziam a mesma frase: "O City está com uma das mãos na taça." Eu diria que está com as duas. Só um desastre tira o título deles.

Chamada da edição de 15.mai.24 do podcast 'Football Weekly', do jornal inglês The Guardian - Reprodução

Seria o primeiro clube inglês a conquistar quatro seguidos da liga, sexto nas últimas sete temporadas. Como é dura a vida de qualquer outro torcedor, especialmente o do Arsenal.



O Campeonato Inglês termina domingo com todas as partidas no mesmo horário e a seguinte situação: o City, dois pontos à frente do Arsenal, conquista o título se vencer o West Ham –tem tudo para acontecer. O City está há 22 jogos invicto no campeonato, ganhou 13 e empatou três nos últimos 16 confrontos com o West Ham, que está em 9º na tabela. Erling Haaland é artilheiro da liga, com 27 gols, e do clube na temporada, com 36.

O norueguês Erling Haaland marca o primeiro de seus dois gols na partida Tottenham Hotspur 0 x 2 Manchester City, em Londres - Ben Stansall - 14.mai.24/AFP

Se o City empatar e o Arsenal vencer o Everton, se igualam em pontos e o desempate fica para o saldo de gols. O Arsenal tem um a mais, mas a equipe de Mikel Arteta, que fez ótima temporada e foi líder por parte dela, depende de tropeço improvável do rival para ser campeão depois de 20 anos.



O atropelo do City nos últimos anos só foi interrompido pelo Liverpool de Jürgen Klopp, em 2020. Klopp, aliás, vai deixar o clube depois de quase nove anos. Conquistou o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões e sai com o time classificado para a próxima Champions. Vai ser um momento marcante e triste aqui na Inglaterra.

O alemão Jürgen Klopp acena aos torcedores após a partida West Ham 2 x 2 Liverpool, em Londres - Ben Stansall/AFP



Voltando a Manchester. É preciso dar méritos a uma equipe que ganha quase tudo, ano após ano, e sempre quer mais; com jogadores sensacionais e um treinador revolucionário. Mas é impossível não pensar que isso deixa o futebol inglês mais previsível.



Há um ano, fiz uma coluna intitulada: "A Premier League virou o campeonato de um clube só". Questionei se tanto poder era bom ou ruim para o esporte e, naquele 19 de maio, escrevi o que acreditava que aconteceria dias depois: "Domingo, 21 de maio de 2023. O Manchester City vence o Chelsea em casa e conquista a Premier League pela quinta vez em seis anos, com duas rodadas de antecedência". Aconteceu.



O clube bilionário, com sua fortuna de Abu Dhabi, encanta e também faz muita gente torcer o nariz para ele. Críticas pelo fato de o City estar sendo investigado, acusado de quebrar mais de cem vezes as regras financeiras da Premier League, continuam. O processo ainda está em andamento.



O que eu escreveria se esta coluna fosse publicada neste domingo de manhã? "Estamos em 19 de maio de 2024, o City vai vencer o West Ham em casa e ser campeão." Não vou torcer contra, mas seria mais emocionante se, desta vez, fosse diferente.



Mesmo diante do que está por vir, parte da imprensa inglesa ainda diz que tudo pode acontecer na última rodada. Pelo menos ajuda a manter a mística do campeonato mais disputado do planeta, movimenta a economia e incentiva quem mora aqui a ir ao pub no domingo e assistir a várias partidas ao mesmo tempo em televisões diferentes, vibrando com uma pint de cerveja na mão.

Será que, até nesse caso, o esporte pode ser imprevisível? Eu poderia aproveitar um dos raros dias de sol em Londres e ir a um parque, ficar ao livre. Afinal, depois de um longo inverno, os termômetros finalmente ultrapassam os 20 graus.

Mas, por via das dúvidas, já reservei uma mesa no meu pub local.