Os planos de Donald Trump para um segundo mandato são os de um ditador. Esse desejo já era evidente em sua tentativa de derrubar o resultado da última eleição presidencial e insistência para que a Grande Mentira de que ele venceu se torne a Grande Verdade do Partido Republicano.

Além disso, ele recentemente disse à Time que construiria vastos campos de detenção para imigrantes sem documentos, mobilizaria o exército dos EUA internamente, ordenaria que procuradores dos EUA processassem pessoas que ele não gosta, perdoaria os insurretos de 6 de janeiro de 2020 e preencheria toda o seu governo com funcionários alinhados.

Ele também lançaria dúvidas sobre as garantias de segurança da Otan, abrindo a Europa para seu amigo Vladimir Putin, e iniciaria uma guerra comercial global.

O presidente dos EUA Joe Biden durante evento na Casa Branca - Haiyun Jiang - 27.abr.2024/The New York Times

Em resumo, o retorno de Trump ao poder nos EUA, o porta-estandarte da democracia liberal no mundo, poderia ser o momento em que o despotismo arbitrário vai se tornar novamente a forma normal de governança humana.

Essa ameaça torna a eleição presidencial daqui a seis meses vital para o futuro não apenas dos EUA, mas de todo o mundo.

Como Joe Biden disse, essas têm sido as apostas para seu governo há muito tempo. No entanto, os americanos não decidirão o resultado com base em questões constitucionais, por mais vitais que sejam. A prioridade é a economia.

Nesse sentido, as notícias para Biden são sombrias: de acordo com uma pesquisa do FT no mês passado, 55% dos eleitores desaprovam o desempenho da economia sob seu governo. Isso ajuda a explicar por que Biden e Trump continuam tão próximos nas pesquisas.

Tais dúvidas sobre o desempenho econômico do governo são surpreendentes. Comparativamente, o desempenho da economia dos EUA tem sido um triunfo.

De acordo com o FMI, o PIB per capita dos EUA aumentará 8,3% entre 2019 e 2024, apesar da pandemia. Isso é muito melhor do que em qualquer outro país grande de alta renda. No Reino Unido, o número comparável é de queda de 0,2%.

O argumento a favor de Biden é detalhadamente apresentado no Economic Report of the President publicado em março. É bom.

Nas palavras de um alto funcionário que conheci em Washington na semana passada: "Este é o melhor exemplo de uma recuperação do lado da oferta dos EUA desde a década de 1960."

O desempenho no crescimento econômico, empregos e investimentos tem sido excepcional. A inflação também caiu consideravelmente sem o aumento do desemprego que alguns alertaram que poderia ser necessário.

A taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano foi de 3,8%, abaixo dos 6,2% de três anos antes. No mesmo período, o consumo cresceu 9,8% e o investimento privado não residencial real aumentou 14%.

O investimento real em estruturas de manufatura até aumentou incríveis 101% entre os primeiros trimestres de 2022 e 2024. A taxa de participação da força de trabalho para pessoas de 25 a 54 anos foi de 83,5% em abril, um nível não ultrapassado desde 2002.

As unidades habitacionais privadas em construção estão próximas de 1,7 milhão de unidades, um nível sem precedentes nos últimos cinquenta anos.

Isso é um boom econômico. Também é um dos experimentos mais importantes na avaliação do impacto nos mercados de trabalho de manter uma economia aquecida.

Uma conclusão significativa do relatório é que as lacunas raciais no desemprego e emprego diminuíram acentuadamente e as oportunidades para os deficientes também melhoraram significativamente.

Por trás desse desempenho está uma onda de legislação de alto perfil, incluindo o American Rescue Plan, a Inflation Reduction Act e a Chips and Science Act.

Uma visão surpreendentemente comum é que Biden está perto da senilidade. Na verdade, estetem sido o governo mais hiperativa desde a década de 1960. A energia de Biden é surpreendente.

Então, por que, dada essa aparentemente impressionante trajetória, tantos eleitores são tão céticos? Uma razão, sem dúvida, é que há muitos opositores apaixonados do "governo grande" que Biden trouxe para os EUA. Mas se os libertários fossem uma força realmente poderosa hoje, Trump não lideraria os Republicanos.

Um motivo mais importante é a inflação. As pessoas a odeiam. Além disso, após um surto de alta inflação, reduzi-la novamente não é suficiente, ou pelo menos não por um tempo. O nível de preços subiu quase 20% desde que Biden foi eleito. As pessoas perceberam isso.

Curiosamente, aqueles que notam grandes aumentos nos itens de supermercado parecem extrapolá-los para a inflação de forma mais ampla. Levará um tempo para esquecer o quanto as coisas costumavam custar antes dos aumentos recentes.

Um problema relacionado é a estagnação do mercado imobiliário. Quem quer vender uma casa quando comprar uma nova significa substituir uma hipoteca fixa barata por uma muito mais cara? Esse problema permanecerá enquanto as taxas de juros permanecerem muito acima do que eram.

Mais importante é o fato de que as percepções sobre a economia são políticas, com os republicanos vendo uma economia ruim quando seus oponentes estão no poder e vice-versa. Hoje, as pessoas não têm apenas suas próprias opiniões; elas têm seus próprios fatos.

A economia que veem não é a economia que vivenciam no dia a dia. Isso se deve em parte ao cenário midiático horrivelmente irresponsável de hoje, que normalizou a mentira e, principalmente, o próprio Trump.

Robert Reich, ex-secretário do Trabalho dos EUA, acrescenta que muitas pessoas comuns simplesmente não gostam da economia em que estão, mesmo que seja melhor do que era há alguns anos. Elas também acreditam que Trump está pelo menos lutando por elas. Esse tipo de estilo retórico importa mais do que a realidade econômica.

Seja quais forem os motivos, há apenas seis meses para mudar a opinião das pessoas. Além disso, as notícias econômicas podem piorar, especialmente se as altas taxas finalmente resultarem em uma desaceleração acentuada, ou até mesmo aumentarem.

A eleição parece tão próxima quanto seu resultado é crucial. Apenas os americanos irão disputá-la. Nós, espectadores, só podemos esperar por um desfecho feliz.