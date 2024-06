Financial Times

Muitos bilionários e empresários apoiam Donald Trump. Isso não é uma surpresa. Acreditam que ele seria bom para os lucros. Ele oferece impostos mais baixos e menos regulação.

Alguns argumentaram que certas políticas dele —como os cortes de impostos e a postura firme em relação à China e aos aliados que não contribuem financeiramente, por exemplo— não foram tolas.

Além disso, ao contrário da maioria dos democratas, Trump e o partido Republicano gostam de negócios e empresários. Por que eles não deveriam apoiá-lo em troca?

Mesmo olhando de forma mais estreita, isso não faz muito sentido. No governo, os democratas frequentemente foram bastante favoráveis aos negócios. A crise financeira de 2007-09 ocorreu sob governo republicano.

O mercado de ações teve altos e baixos sob democratas e republicanos. Assim como a participação dos lucros no PIB dos EUA. A confiança no governo desabou nos anos 1960 e, desde então, oscilou sob ambos os partidos.

Além disso, as preferências de política econômica de Trump são certamente perigosas nas circunstâncias atuais. Ele não consegue entender o valor de um banco central independente e despreza políticas monetárias rígidas.

Ele promete cortar impostos, embora os déficits e a dívida estejam em um caminho perigoso. Ele planeja iniciar uma guerra comercial contra o mundo, não apenas a China. Ele até sugeriu que tarifas poderiam substituir o imposto de renda.

Isso poderia funcionar? Como um artigo do Peterson Institute for International Economics afirma: "Resumidamente, não. As tarifas são cobradas sobre bens importados, que totalizaram US$ 3,1 trilhões em 2023. O imposto de renda é cobrado sobre rendas, que excedem US$ 20 trilhões; o governo dos EUA arrecada cerca de US$ 2 trilhões com impostos de renda atualmente. É literalmente impossível as tarifas substituírem totalmente os impostos de renda".

Biden pode ser velho. Mas Trump é louco e, infelizmente, ele não é loucamente engraçado: ele é perigosamente louco. Os instintos de Trump também são os de um ditador. Isso tem sido bastante claro desde que ele entrou na política.

Mas desta vez, ao contrário de 2016, ele tem pessoas ao seu redor com um programa para desmantelar o Estado e a constituição. Além disso, argumenta Robert Kagan, em seu brilhante livro "Rebellion", o perigo não é novo.

Como ele explica em um podcast do qual eu participo, as ideias liberais têm sido combatidas ao longo da história da república, especialmente na guerra civil. Mas o carisma de Trump torna este momento especialmente perigoso.

O ponto sem retorno ocorreu em 2020 e 2021, quando Trump não apenas negou que havia perdido a eleição, mas agiu para reverter o resultado. Embora tenha falhado, seu partido agora apoia totalmente sua negação dos resultados da eleição.

Como mencionei anteriormente, sua capacidade de definir a verdade para seus seguidores é um exemplo do Führerprinzip —a ideia de que o líder define a verdade. Republicanos que recusaram a mentira da eleição roubada foram descartados. As travas de segurança falharam: ele é o provável candidato republicano e pode ser eleito presidente mais uma vez.

E então? Trump já anunciou que o presidente está acima da lei, uma proposição que alguns membros da Suprema Corte parecem considerar crível. Alguns líderes partidários também sustentam que ele não está sujeito à lei. Ele também abraçou o objetivo de vingança.

Um Executivo operando acima da lei pode fazer qualquer coisa. Uma vez que ele tenha funcionários leais comandando as forças armadas, FBI, serviços de inteligência, de impostos e de Justiça, ele pode fazer o que quiser com quem quiser. Ele pode assediar, humilhar, falir e prender seus inimigos, como desejar. Quem o impedirá? Apenas pessoas corajosas tentariam.

Se Trump perder, com certeza ele afirmará, com o apoio dos republicanos, que venceu. Isso poderia levar ao caos. Se Trump vencer, seus apoiadores começarão a limpeza do "estado profundo", pelo qual se entende aqueles leais à República, não a ele pessoalmente.

A partir daí, muitas outras coisas poderiam acontecer, incluindo a prisão e expulsão de talvez até 11 milhões de imigrantes ilegais. Isso poderia dividir o país de forma violenta e perigosa.

A reação da maioria dos empresários a esses temores provavelmente será que isso é mero alarmismo. Trump é velho, eles dirão. Ele se sentirá validado, não vingativo, e ficará tranquilamente satisfeito com o retorno ao cargo. Pouco mudará em Washington. A majestade da lei permanecerá em grande parte intacta. Os limites de segurança da República se manterão.

Devemos esperar fervorosamente que essa visão esteja correta. Mas ainda surgem duas perguntas. A primeira é: faz sentido correr o risco? E se o lado negativo estiver pelo menos parcialmente correto? Qual é o lado positivo para contrapor?

Sim, Biden é muito velho e, sim, o governo cometeu erros, especialmente em relação à imigração. Mas está longe de ser uma catástrofe.

A segunda pergunta é: isso estabelece um precedente para o quê? Suponha que Trump acabe sendo "cheio de som e fúria, significando nada". É o fim? A abertura para o autoritarismo que ele está ocupado criando será fechada? Ou alguém mais tentará passar por ela?

Repúblicas liberais governadas por leis são sempre frágeis. Elas não são tanto protegidas por instituições, mas pelos valores e coragem das pessoas que dirigem essas instituições e daqueles que ocupam posições de influência na sociedade. Isso inclui aqueles nos negócios.

É natural acreditar que os jogos econômicos ou políticos são seguros. Mas ambos dependem das instituições do Estado. É ingênuo esperar que sobreviverão a todos os ataques.

Como argumentei em 2016, quando Trump surgiu pela primeira vez, os EUA são a república mais significativa desde o Império Romano. O

fato de os EUA, com sua vasta escala e geografia segura, terem sido criados como uma república é a principal razão pela qual a democracia emergiu como sistema político dominante das grandes convulsões do século 20.

No entanto, Trump é um César americano. Seu retorno é um risco que ninguém deveria desejar correr.