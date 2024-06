Financial Times

As coisas não podem continuar como têm sido. O teste da democracia do Reino Unido é se essa realidade é reconhecida e opções de melhoria discutidas. Isso, poderia-se pensar, é para o que serve uma eleição geral. Mas os comentaristas políticos em sua maioria parecem concordar que isso é ingenuidade: o eleitorado não quer ouvir a verdade e não conseguiria entendê-la se ouvisse. Eles devem ser mantidos no escuro e alimentados com esterco, como os cogumelos que são. Isso é o que os sofisticados gurus políticos aconselham. Qual foi o resultado? Desencanto. Qualquer sistema político, especialmente uma democracia, precisa entregar resultados.

Isso foi feito? Aqui está uma resposta simples: de acordo com o FMI, o PIB real per capita no Reino Unido caiu 0,2% entre 2019 e 2023. Das grandes economias, apenas a Alemanha (queda de 1%) e o Canadá (redução de 1,4%) se saíram pior. A longo prazo, o país sofre com uma combinação perniciosa de desigualdade relativamente alta e crescimento econômico relativamente fraco, como o relatório Ending Stagnation da Resolution Foundation, publicado no ano passado, demonstrou.

Pessoa segura bandeira do Reino Unido durante evento comemorativo no Reino Unido - Leon Neal - 5.jun.24/AFP

Pode ser ingênuo esperar que o governo reconheça o quão difíceis as coisas têm sido ou que a oposição admita o quão árduo será o caminho à frente. Mas o que está acontecendo, em vez disso, é o que o Instituto de Estudos Fiscais chama de "conspiração do silêncio". Ambos os principais partidos estão comprometidos com as mesmas regras fiscais. O objetivo de fazer a dívida pública líquida (excluindo o Banco da Inglaterra) cair no quinto e último ano da previsão compartilhada por ambos os principais partidos só será provavelmente alcançado com um severo aperto nos gastos públicos ou aumentos de impostos. De fato, esses últimos já estão incorporados nos planos do governo, dada sua decisão de não reajustar os limites para a inflação. Rishi Sunak destaca muito os possíveis aumentos de impostos trabalhistas. Mas seu governo está comprometido com uma forma de tributação dissimulada.

Um processo político honesto começaria admitindo que terá que haver aumentos de impostos se o país quiser entregar os serviços públicos prometidos. Na prática, há uma escolha simples: aumentar impostos ou reduzir gastos. Deveria haver pelo menos uma discussão aberta sobre quais gastos poderiam ser cortados e quais impostos poderiam ser aumentados.

Também é essencial discutir claramente até que ponto as reformas podem suavizar a dureza das escolhas, aumentando a qualidade dos serviços ou a quantidade de receita necessária. Essa discussão também deve abranger elementos essenciais em uma estratégia de crescimento.

Esse debate não acontecerá agora. Mas algumas boas ideias ainda podem surgir, se apenas após a campanha, com base no princípio de "pas devant les enfants" (não à frente das crianças, na tradução). Aqui estão três que fariam muito sentido. Há mais, incluindo se aproximar da UE.

Primeiro, liberalizar as restrições de planejamento. Sim, isso causará reações negativas. Mas a incapacidade do país de construir qualquer coisa não é apenas um constrangimento, mas uma vergonha. Construir infraestrutura é muito mais caro, em tempo e dinheiro, do que em países comparáveis.

Segundo, reformar a tributação de propriedades e as restrições de planejamento, juntas. Suponha que as autoridades locais fossem incentivadas a designar terras para desenvolvimento e autorizadas a tributar propriedades com base nos valores dos terrenos resultantes muito mais altos. Isso motivaria um desenvolvimento rápido. Os aumentos resultantes na receita poderiam ser usados tanto para financiar novas infraestruturas locais quanto para reduzir a tributação local. A tributação do valor do terreno também poderia substituir o imposto municipal, que não é apenas altamente regressivo em sua estrutura atual, mas é baseado em avaliações com mais de três décadas.

Terceiro, incentivar um aumento substancial na poupança previdenciária, que atualmente é muito baixa. Isso é especialmente verdadeiro para os autônomos. Mas até mesmo os funcionários nos atuais planos de pensão de contribuição definida estão economizando muito pouco. Assim, há um nível mínimo obrigatório de contribuição de 8%, dos quais pelo menos 3% devem vir do empregador. Isso é muito pouco para garantir uma pensão decente. Em um país com uma taxa nacional de poupança muito baixa, o argumento para aumentar o nível obrigatório é ainda mais forte. Isso poderia ser implementado com aumentos automáticos anuais de, digamos, um ponto percentual ao longo de anos.

Minha suposição é que seria mais fácil implementar ideias radicais se elas estivessem em um manifesto. Logo veremos se há apetite para isso. Mas suponha que, como as pesquisas sugerem, o Trabalhista alcance uma grande maioria. Suponha também que os Conservadores serão prontamente engolidos em uma batalha sobre o quão reacionários se tornarão. Isso poderia apresentar uma oportunidade notável, possivelmente até única, para a reforma.

A campanha eleitoral pode muito bem permanecer o evento deprimente que é. Mas o país não pode se dar ao luxo de ter um governo igualmente deprimente depois.