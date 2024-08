O Parque Bixiga começou a virar realidade. A cidade escolheu comprar o terreno do Grupo Silvio Santos e ele já foi incluído do Plano Diretor.

Ainda está longe de terminar, mas essa história de décadas conta muito sobre o jeito que tomamos – ou não tomamos decisões.

O terreno ao lado do Teatro Oficina onde será instalado o parque - Danilo Verpa/Folhapress

O tombamento para evitar a destruição

O maestro João Carlos Martins era Secretário de Cultura do Estado de São Paulo em 1982. Ele conta que certo dia, o prédio da Secretaria foi invadido por Zé Celso Martinez Correa e mais quarenta pessoas. Eles cantavam pelas escadas e pediam pelo tombamento do Teatro Oficina, para evitar a venda pelo proprietário ao Grupo Silvio Santos. - "Para quando?", pergunta Martins. – "Para ontem". Ato contínuo, Martins chamou o diretor do Patrimônio, o geógrafo Aziz Ab’Saber, pediu celeridade e o tombamento saiu em 5 dias, um recorde. O teatro, projeto de Lina Bo Bardi, protegido, está frequentemente na lista dos mais bonitos do mundo.

O Baú descobre a antropofagia

Anos depois, Silvia Santos quis construir prédios no seu terreno. Zé Celso quis construir um parque...No terreno do vizinho.

A reunião entre os dois é histórica e está disponível no Youtube. Em 2017, o gigante da mídia brasileira é convidado a encontrar com o diretor de teatro, numa reunião mediada pelo então prefeito João Doria. O desconforto é visível. Silvio diz – "Não sonha! Ninguém vai dar esse terreno a você!". Zé Celso, vestido com um poncho mexicano escala o tom: – "Mas eu sonho! Eu quero colocar tendas, fazer teatros nesse lugar maravilhoso". O empresário joga água na efervescência do interlocutor: – "Mas esse seu projeto tem que ser no meu terreno?"

O prefeito propôs um grupo de trabalho, saiu para o governo do estado e a conversa não andou.

Poderes que às vezes andam juntos, às vezes não

Os moradores do bairro e os amigos do Oficina fazem pressão há décadas para que o projeto ande. O Executivo entra e sai do assunto. O Legislativo sempre conta com alguns vereadores amigos da causa, como o Eduardo Suplicy e o então vereador Gilberto Natalini, que propôs em 2017 que o terreno, ainda de posse de Silvio Santos fosse incluído na lista de parques municipais. O prefeito em exercício, Eduardo Tuma, vetou a lei, por ‘invadir a competência do Executivo’.

Mais recentemente, foi a vez do Ministério Público entrar em ação. O promotor Silvio Marques promoveu um acordo que trafega na linha tênue entre a criatividade e aceleração dos ritos. A Uninove devia dinheiro para o município. Em vez do primeiro cheque entrar no caixa da Prefeitura, ele foi destinado diretamente ao pagamento ao Grupo Silvio Santos para pagamento do terreno. O pragmatismo provavelmente explica o arranjo e acelerou a inclusão do parque na revisão da revisão do zoneamento, mas poderia ser questionado por passar na frente de outras prioridades do município.

E aqui vai uma questão: se por um lado é fantástico ter um novo parque num lugar carente, como explicar a fila de projetos que esperam por sua vez, também em lugares carentes, ou ainda mais carentes? A lição é clara. É preciso fazer barulho para que os projetos avancem.

A polêmica do nome

Grande parte dos projetos da Câmara dos Vereadores são de dar nomes a viadutos, passarelas, acessos e praças. Talvez o pior caso seja o de Tom Jobim, o poeta do amor e da natureza que ganhou a discutível homenagem de nomear uma passagem subterrânea no centro de São Paulo.

Agora, no caso do Parque, a Câmara se divide entre homenagear Silvio Santos ou Zé Celso. Claro que não faz sentido dar o nome de Silvio, Ele apenas aceitou vender um terreno, ganhou por isso e basta. Zé Celso poderia ser um nome (já há proposta do vereador Xexéu Tripoli para isso) mas, apesar de seu protagonismo, o movimento do bairro pelo parque ficou muito maior que uma pessoa. O nome Parque do Bixiga, ou Rio Bixiga já está incorporado aos movimentos: é simples, relevante e bonito.

Pode-se pensar até em fazer um plebiscito, mas, provavelmente, isso não vai fazer diferença alguma já que os nomes que funcionam são aqueles que os usuários dão. Assim acontece com o Minhocão (Elevado João Goulart) ou o Parque Augusta (Parque Prefeito Bruno Covas), por exemplo.

Estamos pagando o valor justo pelo parque?

Não é tão incomum para São Paulo adquirir áreas privadas para parques. O Trianon foi comprado em 1911. O parque da Aclimação em 1939. O Parque do Jockey surgiu da desapropriação de uma área do Jockey Clube por falta de pagamento do IPTU. O Parque Burle Marx foi doado à cidade e é mantido pela Fundação Aron Birmann,

Pelo terreno do futuro parque, pagamos R$ 65 milhões. Ainda vai ser preciso pagar o projeto (a Prefeitura correu para anunciar um concurso público) e a execução.

Para comparar, o Parque Augusta, a pouco mais de 1 km dali, custou mais de R$ 100 milhões, descontando 11 milhões para a construção do parque e do bulevar. Não foi um desembolso para a cidade, mas uma transferência de potencial construtivo e representa uma perda de receita futura. Para todos os efeitos, o parque foi sim pago com recursos públicos e, portanto, joga luz sobre o modo como a cidade toma suas decisões.

Outra comparação possível é com os parques em áreas de periferia. Apenas o dinheiro do terreno já seria suficiente para construir algo como três parques lineares como, por exemplo, o lindo Parque do Canivete.

Precisamos de mais um parque? Claro! Precisamos do verde, do lazer e da convivência que uma área pode gerar ali na Bela Vista. É caro? Talvez, mas, no fundo no fundo o que precisamos é que a Secretaria do Verde possa ter um quinhão um pouco maior do que o 0,5% do Orçamento Municipal de quase R$ 110 bilhões. Enquanto isso, preservada a garantia de que parques em regiões mais ricas não furem a fila, precisamos pensar nos próximos que virão para tornar menos insuportável a secura e o calor dos próximos anos.

Um novo parque pode ser a chance para retomar a vitalidade do bairro

O novo parque pode ser apenas um espaço como tantos outros em São Paulo. 10 mil metros² quadrados parecem muito, mas é menos da metade do tamanho do Parque Augusta. É fácil isso sumir na paisagem. Um espaço pet, um parquinho, umas tantas árvores, uma grade e o pacote básico de um parque sem graça está instalado. Mas, por toda a energia gerada, esse pode ser um espaço muito, mas muito mais interessante.

Pode ser uma homenagem real à cultura, às possibilidades de criação e ao paisagismo. Pode ser uma forma buscar a natureza de volta, de resgatar o riozinho coitado Bixiga que passa ali por baixo — ninguém sabe direito a que profundidade e em que condições.

E pode ir além. Pode ser um ponto de partida para aquilo que os planos diretores e zoneamentos ignoraram: o plano de Bairro. O Bixiga (ou o distrito da Bela Vista) tem patrimônio histórico, quase três mil imóveis tombados, diversidade, a casa de Yaya, a festa da Nossa Senhora da Achiropita, a herança negra e a herança italiana. Tem também a Vai-vai, ameaçadíssima. Tem a maior densidade habitacional da cidade.

Com tudo isso, e com o nível de participação das pessoas que moram lá, dá para fazer um super plano de bairro, que junta o parque aos espaços pequenos do entorno, aos vazios, que aumente calçadas e verdes, que consiga lidar com a sombra terrível da Radial Leste, que discuta o papel dos novos lançamentos e honre toda essa bonita luta de décadas.