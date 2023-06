O jornalista Breno Altman receberá convidados no lançamento do livro "Junho de 2013: A Rebelião Fantasma", organizado por ele e Maria Carlotto, na sexta-feira (16), às 19h, na livraria Tapera Taperá, em São Paulo.

O jornalista Breno Altman - Keiny Andrade- 11.nov.19/Folhapress

Com prólogo escrito pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), a obra se debruça sobre as manifestações que tomaram conta do país e as reviravoltas sociais e política que se desenrolaram nos anos seguintes.

No evento, Altman e Carlotto vão participar de um debate com os coautores da publicação Camila Rocha, Lucas Monteiro, Maria Carlotto, Paula Nunes e Raquel Rolnik.

Com fotografias das manifestações feitas por Maikon Nery, o livro também teve contribuições de Jones Manoel, Mateus Mendes, Roberto Andrés e Vladimir Safatle.