O deputado estadual de São Paulo Maurici (PT) entrou com representação no Ministério Público Federal (MPF) contra o Conselho Federal de Medicina (CFM) por uma campanha publicitária da entidade. Ele diz que a peça, compartilhada nas redes sociais, configura "propaganda institucional e antiética [...] por promover o racismo".

O post mostra a foto de uma mulher negra com um banner que diz: "Você confiaria a vida da sua mãe a um médico não habilitado? Revalidação do diploma: Indispensável para a segurança do paciente. Medicina é coisa séria".

Post do Conselho Federal de Medicina - @medicina_cfm no Instagram

Na representação, Maurici afirma que a campanha do CMF tem mensagem dúbia. Ele pede que o post seja excluído.

"A mulher está representando a figura da mãe ou a figura do médico não habilitado? Tal dubiedade, no contexto estruturalmente racista brasileiro, têm a tendência predominante de reforçar a associação da mulher de pele preta com a figura do médico não habilitado, acompanhando as associações racistas entre pessoas de pele preta e a desqualificação da pessoa", diz o documento.

A publicação gerou críticas nas redes sociais.

Após a repercussão, o perfil do CFM se manifestou: "As imagens dos personagens utilizadas nas peças publicitárias dessa campanha representam os pacientes brasileiros em sua diversidade". Procurado pela coluna, o conselho não respondeu até a conclusão deste texto.

Maurici ainda pede que o MPF abra inquérito civil para "averiguar dano à coletividade" e que o CFM seja responsabilizado.

TAPETE VERMELHO

Os atores Bruna Altieri e André Ramiro e o diretor André Luis receberam convidados, na noite de segunda (19), na pré-estreia do filme "Tração", no Cinesystem Morumbi Town, em São Paulo. O cantor Fiuk e o ator Nelson Freitas, que estão no elenco do longa, também marcaram presença no evento.