A Câmara dos Deputados determinou que o Tribunal de Contas da União (TCU) faça uma auditoria nos gastos do governo Lula com cartão corporativo.

O presidente Lula durante entrevista no Palácio do Itamaraty - Gabriela Biló - 1 jun. 2023/Folhapress

O requerimento com o pedido para que a Corte passe um pente fino nos gastos é de autoria do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), e foi aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presidida pela deputada Bia Kicis (PL-DF), aliada de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Órgão auxiliar do Congresso, o TCU tem que dar preferência a pedidos de parlamentares, e a auditoria deve começar em breve.

Em fevereiro, o tribunal aprovou a abertura de uma apuração sobre a legalidade dos gastos do governo de Bolsonaro utilizando os mesmos cartões entre outubro e dezembro de 2022.

O pedido inicial para uma devassa nos cartões do ex-presidente também foi apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, a partir de um balanço divulgado pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO).

No documento, o parlamentar afirmou ter identificado um aumento de 108% nos gastos dos cartões no período indicado, segundo cálculo com base em dados do Portal da Transparência.

Segundo ele, houve uma "explosão de gastos no período eleitoral".

