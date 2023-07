O concurso para jovens aprendizes dos Correios atraiu mais de 500 mil inscritos. Na última sexta (14), a estatal divulgou os 4.382 selecionados no processo.

"Os Correios têm orgulho de atuar diretamente na formação profissional de milhares de jovens, cumprindo seu papel de empresa pública e agente do governo federal em um momento de retomada dos grandes projetos de desenvolvimento do Brasil", disse o presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos.

Fachada de loja dos Correios em São Paulo - Danilo Verpa - 23.abr.2013/Folhapress

A relação das classificadas e dos classificados está disponível na página dos Correios.

Os selecionados receberão capacitação técnica e remuneração que inclui salário, vale-transporte e vale-refeição ou alimentação.

De acordo com os Correios, o contrato será de 12 a 24 meses, em modelo CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Participaram do concurso estudantes entre 14 e 21 anos de idade, que cursavam, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.

CORTINAS ABERTAS

A atriz Tuna Dwek compareceu à estreia da ópera "La Fanciulla Del West – A Garota do Oeste", realizada no Theatro Municipal de São Paulo, na capital paulista, na semana passada. O maestro Roberto Minczuk, que assina a direção musical do espetáculo, recebeu os convidados. Responsável pelo figurino da ópera, o estilista Ronaldo Fraga também esteve lá.