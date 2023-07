Um grupo de mais de 250 organizações da sociedade civil do mundo todo, incluindo entidades do Brasil, enviaram à Organização das Nações Unidas (ONU) um manifesto em favor da Palestina.

O documento afirma que as políticas públicas de Israel "fazem parte de um regime de apartheid" —que é considerado um crime contra a humanidade.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, durante reunião semanal de gabinete, em Jerusalém - Abir Sultan - 25.jun.23/Reuters

"A violência das décadas e a opressão colonial contra as pessoas palestinas assumiram formas cada vez mais brutais", diz o manifesto.

Entre os signatários estão a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o Comitê Democrático Palestino e a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil).

As entidades pedem que, na próxima Assembleia-Geral da ONU, os Estados Membros reativem o Comitê Especial contra o Apartheid.

O órgão, segue o documento, "desempenhou um papel fundamental na luta global contra o racismo décadas atrás". "Chegou o momento de a Assembleia-Geral das Nações Unidas assumir a responsabilidade de reativar este Comite Especial e de se unir para acabar com o apartheid do século 21", pedem as organizações.

Procurada, a embaixada de Israel no Brasil diz, em nota, que o país não é um "Estado de 'apartheid', nem para seus cidadãos árabes, que estão inseridos em todos os campos da sociedade israelense, nem para os palestinos na Cisjordânia".

"No caso da Cisjordânia, por conta dos riscos para a segurança, precisamos agir para garantir a proteção dos cidadãos israelenses, o que em muitos casos afeta a vida dos palestinos que lá residem. O futuro da Cisjordânia é objeto de diálogo entre Israel e a Autoridade Palestina e sua posição legal é de 'território em disputa', a ser discutida bilateralmente", afirma ainda a nota.

No mês passado, 12 palestinos morreram e ao menos 50 ficaram feridos no campo de refugiados de Jenin, na maior incursão de Israel contra o território da Cisjordânia ocupada em quase duas décadas. A ofensiva mobilizou centenas de soldados e incluiu ataques aéreos com drones.

A ação foi ordenada pelo prêmie Binyamin Netanyahu, cujo governo é o mais à direita na história de Israel.

