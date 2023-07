O ex-diretor do governo de Jair Bolsonaro (PL) Welington Lúcio Rêgo, que já atacou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes nas redes sociais, assumiu um cargo no gabinete do deputado federal bolsonarista Mario Frias (PL-SP).

Mário Frias durante evento no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira-10.nov.20/Folhapress

Alinhado ao bolsonarismo, Rêgo já usou as redes sociais para criticar o ministro da mais alta corte do país. "Infelizmente nossa classe política morre de medo do Alexandre de Morais [sic]! Ninguém tem coragem de fazer m*rda nenhuma contra esse careca", escreveu ele no ano passado.

Advogado, Rêgo foi diretor do Departamento de Empreendedorismo Cultural do Ministério do Turismo durante a gestão de Bolsonaro. Seu salário bruto mensal era de R$ 13,6 mil.

Em 15 de junho, passou a ocupar um "cargo de natureza especial" (CNE), um dos cargos em comissão da Câmara dos Deputados, com Frias. Nas redes sociais, ele se define como "assessor" do parlamentar.

Segundo o portal de transparência da Casa, ele recebe agora salário de R$ 2.600.