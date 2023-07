A trajetória da artista e ativista Preta Ferreira e do Movimento Sem Teto do Centro (MSTC) serão o tema de uma série ficcional que está sendo desenvolvida pela Primo Filmes.

O projeto, que será formatado em seis episódios, irá se basear em fatos reais, especialmente a luta da ativista e de sua mãe, Carmen Silva, por moradia e uma vida digna em São Paulo.

A ativista Preta Ferreira quando foi presa em 2019 - Helena Wolfeson/Divulgação

A série abordará também o momento em que Preta é presa, em 2019, acusada de condutas criminosas em edifícios ocupados na capital paulista. Ela nega.

A artista ficou detida por 108 dias na penitenciária feminina em Santana, zona norte de São Paulo. O processo segue em tramitação.

Preta é também produtora do filme em parceria com o diretor Marias Mariani. Joyce Prado e Tamiris Hilário assinam o roteiro. "É um momento de cura, de ressaltar que a cultura foi voz ativa no meu processo de libertação e de relatar que a moradia e o encarceramento no Brasil hoje são um problema da maioria das pessoas pretas nesse país", diz a ativista.

A previsão de estreia é no segundo semestre do ano que vem. Preta afirma estar empolgada para escolher a atriz protagonista. Ela quer uma artista que tenha uma história de vida parecida com a sua, que nasceu na Bahia e se mudou para São Paulo em busca de melhores condições.

CANCIONEIRO

Os cantores Tom Zé e Ná Ozzetti compareceram à abertura da exposição "Essa Nossa Canção", realizada no Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista, na noite de quinta (13). O economista Eduardo Giannetti da Fonseca também esteve lá. A mostra tem curadoria de Carlos Nader e Hermano Vianna, consultoria de José Miguel Wisnik e curadoria especial de Isa Grinspum Ferraz.