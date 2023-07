O SBT emitiu uma nota lamentando a morte do dramaturgo do José Celso Martinez, 86 anos, nesta quinta-feira (6). A emissora é comandada pelo apresentador Silvio Santos, que brigou na Justiça com o dramaturgo por mais de 40 anos.

Eles travavam uma disputa por uma área em torno do Teatro Oficina, companhia de Zé Celso, no bairro do Bexiga.

O ator e dramaturgo Zé Celso (à esq.) e o apresentador Silvio Santos

"O SBT expressa profundo pesar pelo falecimento de José Celso Martinez, sem dúvida, um dos mais importantes nomes da dramaturgia brasileira. Martinez deixou uma marca ímpar no teatro nacional. Neste momento de tristeza, a emissora deseja transmitir suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos do diretor", diz a nota.

O dramaturgo estava internado em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas, após ter 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde mora, no Paraíso, em São Paulo, na terça (4).

Há um mês, no dia 7 de junho, Zé Celso e o ator Marcelo Drummond se casaram em uma grande celebração no Teatro Oficina. Silvio Santos, que é dono do terreno ao lado do Oficina, não foi esquecido na cerimônia.

Em seu discurso, Zé Celso lembrou que foi "presenteado" pelo apresentador, no dia do seu casamento, com uma ação judicial —o dono do SBT, aliás, chegou a ser convidado para a celebração.

A Justiça de São Paulo proibiu Zé Celso e Marcelo de plantarem uma árvore ou promoverem qualquer ação na área vizinha ao teatro. A planta foi um presente de casamento das atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha.

Zé Celso sonhava em construir no local o parque do rio Bexiga. Já Silvio Santos quer fazer um empreendimento imobiliário no espaço.