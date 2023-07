Assim que soube que o médico Roberto Kalil se tornou réu sob acusação de violência psicológica e lesão corporal leve durante o parto de sua filha, a influenciadora Shantal Verdelho afirma ter sentido um misto de euforia e alívio.

A influenciadora Shantal Verdelho - Marlene Bergamo -9.fev.2022/Folhapress

Ao longo do dia, conforme foi absorvendo a informação, ela diz que surgiu também um sentimento de medo sobre qual será o desfecho de todo o processo contra o médico. "Se o meu caso for arquivado, que tem tudo gravado em vídeo para mostrar o que aconteceu, que mulher vai ter coragem de denunciar violência obstétrica?", indaga Shantal à coluna.

"Esse é o meu temor, que essa violência seja banalizada e só nos reste aceitar que é assim mesmo e temos que passar por isso."

"A mulher da periferia que não tem voz, não tem mídia, não tem nada, vai sofrer calada. Vai passar a gravidez inteira dela com medo, sem saber se vai ter um profissional bom ou se ela vai passar por uma violência obstétrica no dia do seu parto", prossegue.

Shantal afirma ter sofrido agressões físicas e verbais cometidas por Kalil no nascimento de sua segunda filha, em setembro de 2021. Em áudio vazado nas redes sociais, ela diz que imagens gravadas na hora do parto pelo marido, o modelo Mateus Verdelho, mostram o médico proferindo uma série de xingamentos, como "viadinha", "mimada" e "faz força, porra".

Em uma primeira decisão, de outubro do ano passado, a Justiça rejeitou a denúncia contra o médico apresentada pelo Ministério Público de São Paulo e determinou o arquivamento do processo, alegando falta de provas.

Nesta quinta (27), desembargadores da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reverteram a decisão e aceitaram a denúncia. Kalil nega as acusações. A sua defesa diz que vai entrar com um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"O que aconteceu no meu parto não tem como voltar. O que eu sinto em relação a esse dia e todas as sequelas psicológicas que isso me trouxe não vão sair daqui, se ele for considerado culpado. Mas acontece que isso [a possível condenação] vai mudar muito o curso de todos os partos das brasileiras daqui para frente", diz Shantal.

Atualmente, a violência obstétrica não é prevista como crime pelo Código Penal brasileiro. Para Shantal, o seu caso pode justamente contribuir para a criminalização desse tipo de violência que pode ocorrer durante o parto.

"Se for decidido que o que aconteceu no meu parto foi um crime, aí todas nós, mulheres, vamos estar protegidas perante à lei em nossos partos. Eu quero que a minha filha tenha o direito de parir em paz", diz.

O advogado Sergei Cobra, que representa Shantal, afirma que o processo da influenciadora pode "revolucionar o enfoque que hoje é dado ao tema na Justiça brasileira".

O médico Renato Kalil em entrevista ao programa Todo Seu - Canal Todo Seu no YouTube/Reprodução

A influenciadora também se mostra incomodada com o fato de só o caso dela ser julgado, sendo que outras mulheres também relataram no processo que foram vítimas de violências cometidas por Kalil. "Por que não estão vendo o que fizeram com elas? Elas deram seus depoimentos à toa? Essas mulheres estão silenciadas", desabafa.

Kalil já negou anteriormente que tenha acontecido qualquer intercorrência durante o parto de Shantal, e afirmou que o vídeo revelado por ela mostrando as supostas violências sofridas foi editado e está fora de contexto.

Em nota, o advogado Celso Vilardi, que representa o médico, disse que a decisão do TJ "apenas autorizou o início do processo, sem qualquer julgamento e mérito".

"A decisão será objeto de recurso ao Superior Tribunal de Justiça, mas a defesa tem convicção de que a inocência de Renato Kalil será reconhecida pela justiça", diz Vilardi.