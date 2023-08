A festa que celebrará a posse de Cristiano Zanin como novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), na quinta-feira (3), em Brasília, será embalada por hits dos anos 1980 e 1990 e terá um magistrado à frente dos microfones.

Integrante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e atual presidente da Associação dos Magistrados (Amagis) do DF, o juiz Carlos Alberto Martins Filho é vocalista da banda Solange, que comandará a trilha sonora da celebração.

Cristiano Zanin durante sabatina no Senado, em Brasília, para vaga que assumirá no STF - Gabriela Biló - 21.jun.2023/Folhapress

Martins preparou um repertório focado nos gêneros pop e rock e apresentará músicas de grupos nascidos e consagrados em Brasília, como Legião Urbana e Capital Inicial.

Em uma página da banda Solange nas redes, o juiz pode ser visto ao lado dos músicos Helder Cunha, Marcus Valladão, Thiago Sales Amaral e Everton França tocando clássicos do rock nacional em shows e festivais. Jaquetas de couro, calças jeans e camisetas pretas compõem o visual do grupo.

Em entrevista a um documentário da TV Justiça, Martins já falou sobre a sua ligação com a música e a conexão da arte com o seu ofício no Judiciário. "Tem dias em que eu estou examinando um processo, e às vezes [são] processos muito difíceis, que a gente lida com a agrura humana", afirmou, antes de citar canções que são lembradas por ele durante essas análises.

"'Camila' [da banda Nenhum de Nós], por exemplo, que trata da violência doméstica, ou músicas da Legião Urbana, que falam como 'o mundo anda tão complicado'. E às vezes, num processo, aquele personagem que está na música, que está na letra, está ali naquele processo."

O jantar que será oferecido na quinta-feira para Cristiano Zanin é organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Os preparativos, segundo a entidade, estão sendo custeados com a venda de ingressos a R$ 500 cada, amplamente disputados.

Zanin é a primeira indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo em seu terceiro mandato. O petista, de quem Zanin foi advogado e amigo pessoal, deve participar da cerimônia de posse que será realizada na corte, antes da festa da AMB.

CONTAGEM REGRESSIVA

O ator Douglas Silva e sua filha, a atriz mirim Maria Flor Samarão, participaram do evento de lançamento de "Fuzuê", nova novela das sete da TV Globo. Além deles, integram o elenco artistas como Cinnara Leal e Clayton Nascimento. Criado e escrito por Gustavo Reiz, o folhetim chega às telinhas no próximo dia 14.