Espaços educacionais e culturais nas regiões de Campo Limpo, Jardim São Luís e Capão Redondo, na capital paulista, estão sediando a 9ª Feira Literária da Zona Sul (Felizs).

Batizada como "Arte e Educação —Travessias e Outras Margens", a edição deste ano se propõe a abordar a interação entre escolas e espaços periféricos e o seu entono. Mais de 60 editoras independentes aderiram ao evento, e atrações como música e teatro estão previstas.

Espaço da edição de 2019 da Feira Literária da Zona Sul, em Campo Limpo - Eduardo Knapp - 21.set.2019/Folhapress

As atividades têm entrada gratuita e poderão ser conferidas até o próximo sábado (23). Ao todo, mais de 10 mil visitantes são esperados na feira.

Os alunos de escolas que visitarem a feira no sábado, na praça do Campo Limpo, serão contemplados com uma "moeda literária". O prêmio servirá como uma espécie de crédito para que os estudantes comprem livros de autores participantes da Felizs.

ASSIM SEM VOCÊ

O ator Lucas Penteado recebeu convidados na pré-estreia do filme "Nosso Sonho", em que ele interpreta o cantor Claudinho, da dupla com Bocheca. O diretor do longa, Eduardo Albergaria, prestigiou a sessão, que ocorreu no Kinoplex Vila Olímpia, em São Paulo, na noite de segunda-feira (18). O cantor Rael compareceu.