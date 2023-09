A Prefeitura de São Paulo diminuiu em quase R$ 13 milhões o teto do Promac, o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, uma espécie de Lei Rouanet da cidade.

A alteração foi publicada no Diário Oficial do município no último dia 6, véspera de feriado. A medida pegou profissionais do setor de surpresa.

O orçamento total de isenção passou de R$ 30 milhões para R$ 17,5 milhões —um corte de 40%.

O edifício Sampaio Moreira, sede da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo - Zanone Fraissat - 24.set.2018/Folhapress

Até o último dia 31, a captação por meio do Promac 2023 já havia atingido o montante de R$ 13 milhões do novo teto. Produtores ouvidos pela coluna e que aguardam aprovação temem que seus projetos sejam cancelados por falta de orçamento.

Segundo o decreto, R$ 10 milhões foram retirados do orçamento do Promac "para realização de outras demandas" da pasta. Já os outros R$ 2,4 milhões foram destinados para "suplementar a contratação de uma plataforma para o gerenciamento de editais e projetos culturais".

A secretaria de Cultura apresentou em maio deste ano novas regras do mecanismo de fomento. As alterações foram anunciadas cerca de dois anos após o último edital ter sido lançado.

A pasta comandada por Aline Torres criou três grupos para distribuir o valor do patrocínio. O primeiro é voltado a proponentes com sede em distritos de maior vulnerabilidade social e gerenciará 35% dos recursos.

O segundo bloco é dedicado a projetos realizados em distritos de maior vulnerabilidade, independentemente do local de sede do proponente. Esse grupo também será contemplado com 35% do valor.

A última categoria abarca projetos que não se enquadram nos primeiros critérios e ficará com 30% do dinheiro.

No ano passado, agentes culturais criticaram a gestão de Ricardo Nunes (MDB) pela demora em lançar o certame, que é considerado essencial para projetos periféricos.

A administração municipal diz que não lançou o edital porque precisou formalizar as mudanças no Promac por meio de um decreto, que foi publicado em fevereiro.

Procurada, a secretaria de Cultura diz, em nota, "que realizou um PMO (Pedido de Movimentação Orçamentária), ou seja, um remanejamento, que não irá acarretar em cancelamentos para os projetos já aprovados pelo programa".

"Caso seja necessário, um novo PMO pode ser realizado para garantir que todos os projetos sejam contemplados ainda esse ano", segue.

"Os valores remanejados do Pmac foram destinados a parcerias, programação cultural e ao desenvolvimento da plataforma para editais, que irá beneficiar não só os proponentes do Promac como também da Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc."

