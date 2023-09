O Lodo, competição mais antiga do mundo dedicada ao azeite extravirgem, escolheu as fazendas produtoras do azeite brasileiro Sabiá como vencedoras na categoria empresa do ano. A premiação destacou a "dedicação e o trabalho duro" dos produtores.

Plantação da Azeite Sabiá em Encruzilhada do Sul - Divulgação

"Mais uma vez, este ano, o azeite Sabiá criou verdadeiras obras-primas —óleos que, através de suas notas aromáticas, capturam toda a sua experiência, dedicação e trabalho duro", disse ainda o Lodo. Na edição deste ano do prêmio, participaram 809 azeites extravirgem de 25 países.

O azeite Sabiá é produzido em Santo Antônio do Pinhal (SP) e em Encruzilhada do Sul (RS). Em abril deste ano, ele foi selecionado, pelo segundo ano consecutivo, como um dos dez melhores do mundo pelo concurso espanhol Evooleum.

A rapper Karol Conká foi uma das convidadas da área VIP do festival The Town, sediado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O cantor Leo Santana e o apresentador Tadeu Schmidt também prestigiaram o segundo final de semana do evento, que terá uma nova edição em 2025.