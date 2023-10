A animação brasileira "Perlimps", dirigida por Alê Abreu, vai estrear em dezembro em mais de 40 salas de cinema do Japão, país que tem um dos mais importantes mercados do gênero.

Claé, um dos protaginistas de 'Perlimps', animação de Alê Abreu - Divulgação

LÁ FORA

A história mostra as aventuras de Cláe e Bruô, agentes secretos de reinos rivais, que precisam se unir para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de acabar com os tempos de guerra.

ESCOLHA

Abreu já foi indicado ao Oscar em 2016 pela animação "O Menino e o Mundo". Ele agora tenta novamente o feito com "Perlimps".

ESCOLHA 2

O longa tem produção da Buriti Filmes e coprodução da Globo Filmes, Sony Pictures e do Gloob. No Japão, a distribuição será feita pela Child Film.

FILHO DE PEIXE

O apresentador João Silva, filho do Faustão, recebeu convidados como a mãe, Luciana Cardoso,

no evento para comemorar o lançamento da nova atração comandada por ele na TV Bandeirantes, o Programa do João. A apresentadora Anne Lottermann e o namorado, o publicitário Fernando Musa,

compareceram ao evento, que ocorreu no restaurante Pinocchio Cucina, em São Paulo, na semana passada. O relações públicas Beto Pacheco passou por lá.