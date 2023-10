O Brasil foi escolhido para sediar a próxima conferência da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), prevista para 2025. No mesmo ano, o país assumirá a presidência da entidade.

A decisão, tomada nesta quinta-feira (5), ocorre após a apresentação da candidatura do país pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que foi a Santiago, no Chile, participar da Conferência Regional sobre Desenvolvimento Social da América Latina e Caribe, promovida pela Cepal.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, discursa na conferência regional da Cepal, em Santiago, no Chile - Ascom MDS/Divulgação

De acordo com assessores que acompanharam Dias na viagem, a candidatura do país foi recebida com entusiasmo por todos os presentes e não sofreu objeção ou concorrência. O secretário-executivo da comissão, José Manuel Salazar-Xirinachs, chegou a agradecer o ministro pessoalmente pela oferta.

"O Brasil esteve afastado desses debates, e agora queremos voltar a contribuir", afirma o ministro à coluna. "A nossa proposta foi aceita pelos países, e a partir de hoje estaremos já apoiando a atual presidência do Chile na mesa diretora, com a construção de propostas para que o desenvolvimento social tenha uma institucionalidade forte em toda a região", continua.

Ainda segundo o chefe da pasta, a conferência da Cepal é um espaço importante por possibilitar a cooperação entre ministérios de países vizinhos ligados à pauta social.

Criada em 1948, a Cepal surgiu para realizar pesquisas e colaborar com o desenvolvimento econômico dos países da América Latina. Alguns dos principais expoentes do chamado "pensamento cepalino" foram o economista argentino Raúl Prebisch e o ex-presidente brasileiro e sociólogo Fernando Henrique Cardoso (PSDB). A entidade atualmente é comandada pelo Chile, país anfitrião do encontro deste ano.

Ao discursar em Santiago, na terça-feira (3), durante sessão da conferência da Cepal, o ministro Wellington Dias propôs implementar no continente e nos territórios vizinhos a aliança global contra a fome e a pobreza apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cúpula do G20.

O pacto poderia envolver, por exemplo, um acordo entre credores de países ricos e Estados em desenvolvimento para que o pagamento de dívidas pudesse ser revertido em investimentos nas áreas social, educacional, sustentável, da saúde e também de infraestrutura.

"Se essa aliança contra a fome e a pobreza for possível, ela deverá muito à experiência acumulada da América Latina e do Caribe no desenvolvimento social. Nossa região é um celeiro de boas ideias e de boas experiências nessas áreas, mesmo com recursos limitados", afirmou Dias.

O ministro ainda falou aos presentes sobre iniciativas de sua pasta, como o Novo Bolsa Família, o Brasil Sem Fome e o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social.

Disse, ainda, que a democracia no país triunfou apesar de um "importante retrocesso político que comprometeu políticas e programas sociais estabelecidos" nos últimos anos, em referência ao governo de Jair Bolsonaro (PL).