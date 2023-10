O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, recebeu convidados como o ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski durante um coquetel em homenagem aos agraciados com o Grande-Colar do Mérito do TCU.

A endocrinologista Claudia Cozer Kalil com seu marido, o médico cardiologista Roberto Kalil Filho, o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante coquetel, em Brasília - Divulgação

O evento foi realizado na sede da corte de contas, em Brasília, na noite de terça-feira (3). Já a solenidade de entrega da honraria ocorre nesta quarta (4).

Além de Lewandowski, foram contemplados com o Grande-Colar do Mérito nomes como o médico cardiologista Roberto Kalil Filho e o artista plástico Jaildo Marinho, presentes ao coquetel.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a endocrinologista Claudia Cozer Kalil compareceram ao evento de terça, assim como o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, e o advogado Henrique Ávila.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e os ministros do TCU Jhonatan de Jesus, Antonio Anastasia, Aroldo Cedraz e Benjamin Zymler estiveram lá.

O empresário João Camargo, a presidente do grupo Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo, e o jurista Marçal Justen Filho também participaram.