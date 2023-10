A atriz Dira Paes manifestou pessoalmente seu apoio à indicação da promotora de Justiça Ana Cláudia Pinho, do Ministério Público do Pará, para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) com a saída da ministra Rosa Weber.

A atriz Dira Paes e promotora de Justiça Ana Cláudia Pinho, do Ministério Público do Pará, durante preparativos para o Círio de Nazaré, em Belém - Reprodução

CADÊ?

As duas se encontraram durante os preparativos para o Círio de Nazaré, festa religiosa que arrastou multidões em Belém, na semana passada. Na ocasião, a atriz gravou um vídeo destacando a falta de representatividade do Norte nas cortes superiores do país.

ASSINO EMBAIXO

Como mostrou a coluna em abril deste ano, Pinho conta com o apoio do jurista italiano Luigi Ferrajoli, considerado o "pai" do garantismo penal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se referiu ao italiano como "um dos juristas mais renomados do mundo".

VOZ

O cantor, violonista e compositor paulista Jota.pê, que prepara o lançamento de seu segundo álbum, "Se o Meu Peito Fosse o Mundo" - Taís Valença/Divulgação

O cantor, violonista e compositor paulista Jota.pê lançará no dia 27 deste mês a primeira parte de seu segundo álbum, "Se o Meu Peito Fosse o Mundo". O trabalho, que trará músicas autorais, foi produzido por Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto.

"Se o Meu Peito Fosse o Mundo" leva o selo da gravadora Som Livre e foi dividido em duas metades, inspirado na lógica de lado A e lado B dos LPs. O lançamento das cinco últimas faixas está previsto para o primeiro trimestre de 2024.