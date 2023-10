A deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) agradeceu às mensagens de solidariedade e disse que ela e sua família estão "destroçados" com o assassinado de seu irmão, o ortopedista Diego Bomfim.

"Eu e minha família agradecemos por todas as mensagens de solidariedade. Expresso também nossas condolências aos familiares de Marcos e Perseu. Meu irmão era um homem incrível, carinhoso, alegre, nosso orgulho. Que haja celeridade e seriedade na investigação. Estamos destroçados!", escreveu a parlamentar nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (5).

O médico Diego Bomfim, assassinado no Rio de Janeiro, e a sua irmã a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - Sâmia Bomfim no Facebook

Os três médicos assassinados —além de Diego, foram vítimas Marcos de Andrade Corsato, 62, e Perseu Ribeiro de Almeida, 33— estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando foram alvos dos criminosos.

Os atiradores desceram de um carro e, em 25 segundos, dispararam 33 tiros contra as vítimas.

Um quarto médico baleado, Daniel Proença, segue internado e deve passar por uma cirurgia. O grupo estava na cidade para um congresso de ortopedia.

Diego Bomfim era ortopedista, com a especialização mais recente em alongamento e reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele também deixa a irmã Dayane e os pais Antonia e Domingos Bomfim.

Uma das linhas de investigação adotada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro é de que os três médicos mortos podem ter sido vítimas por engano. Um dos ortopedistas assassinados pode ter sido confundido com um miliciano da zona oeste, apuram investigadores da Divisão de Homicídios.

A suspeita é que Perseutenha sido identificado pelos assassinos como sendo Taillon de Alcantara Pereira Barbosa, 26, acusado pelo Ministério Público estadual de integrar a milícia de Rio das Pedras.

O miliciano foi preso em novembro de 2020 e condenado a 8 anos e 5 meses de prisão. Em março deste ano, ele foi para prisão domiciliar e, há dez dias, progrediu para liberdade condicional.

A suspeita da polícia sobre a confusão dos assassinos se deve à semelhança física entre Taillon e Perseu: cabelo raspado, com sinais iniciais de calvície, barba e óculos.

Reforça a linha de investigação o fato de Taillon ter duas residências vinculadas ao seu nome na avenida Lúcio Costa em local próximo ao quiosque em que aconteceu o crime.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, enviou o secretário-geral da pasta, Ricardo Capelli, para acompanhar de perto as investigações.

Os médicos Marcos de Andrade Corsato, 62, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33 - Montagem

"Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares", escreveu o ministro.

O governador do Rio, Claudio Castro (PL), postou em suas redes sociais que determinou o emprego de todos os recursos pela Polícia Civil do estado para a descoberta a autoria do crime.