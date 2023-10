O movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), que reúne centenas de organizações do mundo todo favoráveis à causa palestina e contrárias à ofensiva de Israel, lançará neste sábado (14) um chamado em que pede um cessar-fogo na guerra travada entre o estado israelense e o Hamas.

No manifesto, ainda inédito no Brasil, o BDS afirma que Israel está pronto para cometer um massacre sem precedentes, com o intuito de promover o que chama de "plano genocida" contra palestinos.

Homem carrega criança ferida após ataque isralense na cidade de Khan Yunis, ao sul de Gaza, para onde palestinos foram obrigados a se deslocar - Yasser Qudih - 14.out.2023/AFP

O texto menciona o ultimato dado pelo país na noite de quinta-feira (13), quando foi ordenado que a população deixasse o norte da Faixa de Gaza dentro de 24 horas. "Esse é um prelúdio para uma invasão terrestre que certamente causará uma carnificina muito pior", afirma o movimento global.

O prazo para a evacuação do norte de Gaza foi estendido em algumas horas após duras críticas da comunidade internacional, encerrando-se na manhã deste sábado. A ONU (Organização das Nações Unidas) estima que quase 1 milhão de pessoas, metade de população da região, já foram forçadas a se deslocar.

Além do cessar-fogo, o BDS pede que seja permitida a entrada imediata de ajuda humanitária em Gaza e que cidadãos de todo o mundo pressionem autoridades a atuarem em defesa dos palestinos.

"Esta é uma emergência que significa vida ou morte para centenas de milhares em Gaza. A prioridade máxima para qualquer pessoa que se preocupe com os direitos humanos e com a defesa do direito internacional é fazer todo o possível, com urgência, para impedir esse genocídio que está se desenrolando", diz a carta do BDS.

O movimento é apoiado por personalidades como o músico inglês Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd, e a escritora irlandesa Sally Rooney, que chegou a ter obras retiradas de livrarias israelenses após se recusar a traduzir um de seus títulos para o hebraico.