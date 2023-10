A secretaria municipal de Cultura do Rio de Janeiro pretende aumentar em R$ 3 milhões o incentivo para produções internacionais filmadas na capital fluminense no próximo ano.

Cenas do filme Velozes e Furiosos 9 com Vin Diesel - Divulgação

Chamado de cash rebate, o sistema oferece restituição de 30% a 35% do montante investido pelas realizadoras. O teto, atualmente, é de R$ 12 milhões, e a pasta avalia aumentar o valor para R$ 15 milhões.

O secretário municipal da Cultura, Marcelo Calero, vai embarcar para Los Angeles na sexta-feira (27). Ele irá viajar com representantes da RioFilme, empresa de audiovisual vinculada à pasta, da Rio Film Comission e da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

O grupo participará de seminários e reuniões com representantes do setor. O objetivo é buscar produções interessadas em filmar na cidade.

TABLADO

Os atores Simone Zucato e Cassio Scapin receberam convidados para a pré-estreia do espetáculo "Sylvia", realizada no teatro Porto Seguro, na capital paulista, na semana passada. Baseada na peça escrita por A. R. Gurney e que teve Sarah Jessica Parker no papel-título, a versão brasileira é dirigida por Gustavo Wabner.