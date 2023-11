As operadoras brasileiras de planos de saúde perderam, em 2022, entre R$ 30 bilhões e R$ 34 bilhões com fraudes, abusos e desperdícios, afirma um estudo inédito do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

Imagem mostra ficha de cadastro para pacientes e estetoscópio usado por médicos - Marcello Casal Jr/.Agência Brasil

Somadas, as perdas representam 12,7% das receitas obtidas pelas empresas ao longo de todo o ano passado.

A maior parte das práticas de fraude ocorrem em nível administrativo, afirma o estudo, incluindo adulteração dos procedimentos médicos, pedidos de reembolsos sem que tenha havido desembolso e fornecimento de dados de acesso a terceiros.

Os dados sobre o tema, que foram levantados pela empresa de consultoria Ernst & Young (EY), serão divulgados nesta quarta-feira (22).

De acordo com o IESS, fraudes e desperdícios têm sido uma preocupação recorrente no sistema de saúde suplementar e exigem atenção e investimentos contínuos para sua inibição.

O ator Ícaro Silva caracterizado para o espetáculo musical "Cabaret" - Caio Gallucci/Divulgação

O ator Ícaro Silva voltará aos palcos no ano que vem em uma nova montagem brasileira do musical "Cabaret". O artista interpretará o escritor Cliff Bradshaw, protagonista da adaptação idealizada por Marília Toledo e Kleber Montanheiro. "É o primeiro clássico da Broadway que eu vou fazer", diz Ícaro à coluna. O musical, que estreou em 1966, mostra o cabaré em que a dançarina Sally Bowles se envolve com Cliff. A trama se passa no início dos anos 1930, em uma Alemanha cada vez mais simpatizante do nazismo. A versão brasileira vai estrear no dia 8 de março de 2024, no 033 Rooftop do Teatro Santander, em SP.