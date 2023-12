O movimento "Parcelo Sim", liderado por associações de comércio em defesa do parcelado sem juros, vai lançar uma campanha publicitária na próxima segunda-feira (18). A peça terá participação do ator Sebastian, que ficou conhecido por estrelar campanhas da rede de lojas C&A.

"Não deixe os bancos usarem e abusarem de você", dirá Sebastian na ação de marketing.

Campanha do movimento 'Parcelo Sim' - Divulgação

A modalidade de vendas no cartão de crédito entrou na mira dos bancos como mecanismo de compensação ao teto de 100% imposto ao juro rotativo do cartão pela lei do Desenrola. O setor financeiro pode evitar o limite à taxa do rotativo caso entre em consenso para uma autorregulação antes de 1º de janeiro.

Caberá ao Conselho Monetário Nacional (CMN) —composto pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento)— chancelar o acerto. O CNM deve e reunir nesta semana para debater o tema.

Rotativo é a modalidade de financiamento acionada no momento em que a fatura do cartão de crédito não é paga de forma integral. Em outubro, essa taxa ficou em 431,6% ao ano.

De um lado, os bancos querem a limitação do número de parcelas sem juros —defendem uma redução gradativa até chegar a três vezes. De outro, empresas independentes de maquininhas refutam a necessidade de mudança da modalidade, alegando que o parcelamento não é causa dos altos juros.

Desde outubro, o BC tem coordenado reuniões com representantes de bancos, adquirentes, cartões e varejo para chegar a uma solução por meio de autorregulação em relação ao juro do rotativo, conforme prevê a lei do Desenrola.