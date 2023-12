O grupo Prerrogativas, integrado por juristas, advogados, defensores públicos e integrantes aposentados do Ministério Público, elaborou nesta terça-feira (12) uma nota em que repudia "os ataques machistas e misóginos" contra primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que teve sua conta na rede social X (antigo Twitter) hackeada.

A primeira-dama Rosângela da Silva - Silvio Avila - 30.jun.23/AFP

"Repudiamos veementemente o caráter ofensivo, machista, misógino e preconceituoso das postagens realizadas pelo hacker, que atacaram não apenas a honra da primeira-dama, mas também desrespeitaram a dignidade de todas as mulheres da nação", afirma o grupo jurídico.

O Prerrogativas diz ainda que o episódio "expõe as vulnerabilidades das redes sociais" e pede uma "regulamentação mais robusta" das plataformas sociais.

"É imperativo que avancemos na construção de ambientes online seguros, livres de discursos de ódio, machismo e intolerância. Juntos, devemos nos unir para garantir o respeito e a proteção de todas e todos, independentemente de gênero, raça ou posição social", segue a nota.

A primeira-dama se pronunciou na manhã desta terça (12), um dia após o episódio, e afirmou que os ataques que sofreu "chegaram a outro patamar".

"Na noite de ontem [segunda-feira, 11], os ataques de ódio e o desrespeito que eu sofro diariamente chegaram a outro patamar. Minha conta do X foi hackeada e, por minutos intermináveis, foram publicadas mensagens misóginas e violentas contra mim. Posts machistas e criminosos, típicos de quem despreza as mulheres, a convivência em sociedade, a democracia e a lei", escreveu a mulher do presidente Lula (PT) no Instagram.

A Polícia Federal (PF) está investigando o caso por meio da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos.

Leia, abaixo, a íntegra da nota:

"O Grupo Prerrogativas, formado por juristas, docentes e profissionais da área jurídica, vem a público para manifestar sua solidariedade à primeira-dama Janja Lula da Silva, em razão da invasão de sua conta no X (antigo Twitter) e repudiar os ataques machistas e misóginos perpetrados pelos criminosos.

Foi com indignação que testemunhamos a invasão da conta da primeira-dama da República Federativa do Brasil, em um ataque criminoso, que possui em todos os seus caracteres a mais vil expressão da extrema-direita do país. Repudiamos veementemente o caráter ofensivo, machista, misógino e preconceituoso das postagens realizadas pelo hacker, que atacaram não apenas a honra da primeira-dama, mas também desrespeitaram a dignidade de todas as mulheres da nação.

Este ato repulsivo expõe as vulnerabilidades das redes sociais e a urgente necessidade de uma regulamentação mais eficaz para proteger a privacidade e a segurança dos seus usuários. A demora na ação para bloquear a conta invadida é um reflexo alarmante da fragilidade das medidas de segurança adotadas pelas plataformas digitais.

Expressamos nossa solidariedade à primeira-dama e a todas as mulheres que enfrentam diariamente o machismo, a misoginia e a violência virtual e parabenizamos as autoridades competentes pelas céleres medidas investigativas que, certamente levarão à pronta identificação e responsabilização dos autores desse ataque covarde.

Por fim, ressaltamos a necessidade de uma regulamentação mais robusta das plataformas digitais, de modo a assegurar a integridade e a dignidade de todos os usuários.

É imperativo que avancemos na construção de ambientes online seguros, livres de discursos de ódio, machismo e intolerância. Juntos, devemos nos unir para garantir o respeito e a proteção de todas e todos, independentemente de gênero, raça ou posição social."