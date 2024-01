A cantora Mariana Aydar irá homenagear Dominguinhos (1941-2013) no Carnaval deste ano. O bloco Forrozin, comandado pela artista, desfilará pelas ruas do centro da capital paulista no dia 12 de fevereiro, data de nascimento do sanfoneiro —se fosse vivo, Dominguinhos faria 83 anos.

O tema do cortejo será "Isso Aqui Tá Bom Demais", em referência à música eternizada na voz do cantor e compositor.

A cantora Mariana Aydar comanda o bloco Forrozin, no Carnaval de rua de São Paulo - Luiza Ferraz/Divulgação

"Quando vi que o desfile cairia no dia do aniversário dele, vi que o tema deste ano já estava pronto. E vai ser muito lindo ver todas as gerações de sanfoneiros homenageando nosso mestre", afirma Mariana.

A cantora convidou músicos para participarem do tributo, como o acordeonista sergipano Mestrinho e Cosme Vieira, cantor que interpretou Dominguinhos em musical feito em homenagem a ele.

Também estarão no trio elétrico Abner Lima, afilhado musical da cantora, e a ex-participante do reality The Voice, da Globo, Bella Raiane.

O desfile será realizado pelo projeto Carnaval Viva a Rua, do coletivo Pipoca.