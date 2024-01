A influenciadora Lorrane Silva, a Pequena Lô, diz acreditar que a TV Globo terá uma "atenção maior" para a acessibilidade nas próximas provas do Big Brother Brasil. A primeira disputa pela liderança virou alvo de polêmica e críticas por falta de acessibilidade.

O medalhista paralímpico Vinicius Rodrigues teve que tirar sua prótese ortopédica para concluir um circuito de obstáculos. "Eles [produção] reconheceram que talvez aquilo ali não tenha realmente sido acessível para todo mundo", afirma ela.

A influenciadora Lorrane Silva, a Pequena Lo - Iude Richelle/Divulgação

O participante foi convidado ao confessionário para contar como se sentiu diante da situação. Na transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt também afirmou que "estamos aqui para aprender juntos". A Globo informou que Vinicius levou três próteses para o programa.

Pequena Lô, que é uma das apresentadoras do Mesacast BBB, aprova e celebra o posicionamento da emissora diante da situação.

"Acho que o principal é isso: reconhecer e também querer aprender. Só de terem convidado o Vinicius para o confessionário para perguntar [como se sentiu], isso é legal, porque inclui ele", explica. "Eles querem saber se ele está bem, porque nas próximas provas, eles também vão ter essa atenção maior de realmente poder incluir 100% [todos os participantes]."

O Mesacast é um programa da Globo transmitido em diferentes formatos e plataformas, comandado por um grupo de diferentes influenciadores. Antes de estrear na atração, Pequena Lô conta que passou uma semana no Rio, onde teve aulas de preparação com uma equipe da emissora.

"É algo novo para mim, é um público diferente [das redes sociais]. É um vocabulário diferente, a gente tem que ter esse filtro [do que falar ou não], mas eu nunca fui uma pessoa que usou ofensa para fazer humor. Desde o início eles [Globo] frisaram que cada um que está ali para sermos nós mesmos, por isso fomos escolhidos", afirma ainda.

Uma das dificuldades, ela diz, é não poder demonstrar favoritismo —a influenciadora não revela, por exemplo, para quem está torcendo ou quem ela acha que se sairá vencedor do programa. Questionada se encararia a experiência de participar do BBB, ela afirma que, por ora, não tem vontade.

"É uma responsabilidade muito grande. Ainda mais quando você está nesse lugar [de influenciador] em que as pessoas já te conhecem. Por exemplo, a primeira vez que eu proferi um xingamento [nas redes sociais], todo mundo se assustou. Colocam as pessoas com deficiência num lugar infantil", explica.

"Nunca, na minha vida, precisei ofender [alguém] para ser engraçada, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa [normal]. Eu xingo, me estresso, brigo", diz. "Todo mundo que participa [do reality] fala que é uma experiência única, mas não sei. Teria que fazer muita terapia para conseguir entrar", brinca, entre risos.

A influenciadora está preparando uma festa para cerca de 600 pessoas para celebrar o seu aniversário de 27 anos. O evento terá tema futurista e ocorrerá na zona oeste de São Paulo, em local ainda não divulgado, na quarta-feira (24).

O cantor Léo Santana será uma das atrações. Pequena Lô diz que prefere não revelar quanto deve gastar,, mas afirma que fechou parcerias com marcas e empresas para a realização da festa.

