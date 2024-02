O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica saiu em defesa de Lula (PT) após o mandatário brasileiro fazer um paralelo entre o que acontece hoje na Faixa de Gaza ao genocídio de Adolf Hitler contra os judeus.

"Viva Lula, Viva Brasil", escreveu o uruguaio na rede social X (antigo Twitter) nesta terça-feira (20), com um emoji da bandeira do Brasil.

O petista tem laços com Mujica, que o apoiou em sua campanha para o Palácio do Planalto e veio à posse a convite do atual chefe do Executivo. Ele também chegou a visitar Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, em 2018.

As declarações de Lula abriram uma nova crise com Israel. No Brasil, entidades judaicas, inclusive de esquerda, criticaram a fala do petista de forma veemente.

O embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, foi chamado pela chancelaria israelense para ouvir uma reprimenda, e Lula foi declarado persona non grata em Israel.

O governo Lula reagiu chamando o embaixador Frederico Meyer de volta ao Brasil para consultas.

À coluna, o ex-chanceler Celso Amorim considera que a frase do mandatário teve efeitos positivos e pode até ajudar na solução do conflito.

A fala de Lula ocorreu no domingo (18), ao conceder uma entrevista coletiva no encerramento de sua viagem à Etiópia. "Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou o petista.