O Governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), se prepara para entregar 23 unidades da Casa da Mulher Paulista neste mês de março. O equipamento público se dedica a acolher a população feminina do estado oferecendo orientação, capacitação e suportes jurídico e psicológico.

A primeira unidade do programa foi aberta na cidade de Pederneiras, em outubro do ano passado, sendo sucedida por uma segunda em Barretos. Cada uma delas recebeu R$ 765 mil em investimentos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao lado da primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista - Ronny Santos - 17.fev.2023/Folhapr

Nesta quarta-feira (6), Tarcísio vai inaugurar a terceira Casa da Mulher Paulista na cidade de Osvaldo Cruz, na região de Presidente Prudente, a primeira da nova leva de 23 entregas.

O programa tem suas atenções voltadas a municípios menores, que não costumam ter uma rede para oferecer suporte àquelas que precisam de algum tipo de ajuda.

"Muitas vezes, as mulheres não têm estrutura para sair de situações de violência ou adquirir sua autonomia pessoal e profissional. Com este serviço, poderemos atuar de forma transversal na vida dessas mulheres", afirma a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes.

O governo paulista diz ter investido R$ 18,3 milhões no pacote de inaugurações para este mês, que ocorrem na esteira do Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira (8). Além dos equipamentos que já estão prontos, será anunciado o início das obras de uma unidade em Aramina.

Além de Osvaldo Cruz, as casas previstas para março estão localizadas em Águas da Prata, Araçatuba, Boituva, Cristais Paulista, Espírito Santo do Pinhal, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Ibitinga, Igarapava, Ilha Comprida, Itajobi, Marília, Nova Granada, Ourinhos, Presidente Epitácio, Restinga, Ribeirão Corrente, Santa Fé do Sul, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Tatuí e Votorantim.

CHEGUEI

A vice-presidente da Cimed, Karla Marques Felmanas, recebeu convidados para o lançamento de seu livro "Oi, Tchurma", realizado na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na semana passada. O diretor criativo Giovanni Bianco esteve lá. O sócio-diretor da XP Rafael Furlanetti também compareceu.