Depois que fez a protagonista Maíra em "Todas as Flores" (Globoplay, 2022-2023), a atriz Sophie Charlotte, 35, conta ter tomado uma decisão: encarar o seu ofício de forma menos tensa e sofrida.

A artista afirma que interpretar a mocinha cega da trama escrita por João Emanuel Carneiro lhe provocou um frio da barriga e uma expectativa que até então ela nunca tinha sentido. "E [depois] foi tão legal, tão forte e tão potente, que eu prometi para mim mesma que ia manter e ampliar a minha dedicação cada vez mais, mas que eu não ia mais sofrer e tentaria ficar um pouco mais leve", diz.

E dá para conseguir isso? "Dá, óbvio que dá. Tem que dar", responde Sophie, em conversa com a coluna por videoconferência. "Eu entendi que na vida dá para você ter muito mais disposição e atenção, mas uma atenção alegre em vez de uma tensão."

A atriz Sophie Charlotte - Bob Wolfenson/Divulgação

Tem sido assim, garante ela, com Eliana, a sua personagem em "Renascer". "Tomara que as pessoas estejam se divertindo, porque eu estou me divertindo muito", afirma. "Ela é uma personagem surpreendente, inclusive para mim. São várias histórias em uma só, com muitos movimentos diferentes", diz.

Sophie define Eliana como uma vilã, mas "não totalmente perversa". "A vejo como uma sobrevivente, que não tem pena ao se colocar em primeiro lugar", diz.

A atriz tinha quatro anos quando a versão original da trama foi ao ar, em 1993, o que significa que ela não acompanhou a novela pela TV. Ao receber o convite para fazer o papel, ela diz que já estava inclinada a aceitar e que a certeza veio após descobrir que a primeira intérprete de Eliana tinha sido Patricia Pillar. "Admiro demais a artista que ela é", afirma.

Em seu processo para construir a megera, Sophie buscou cenas da versão dos anos 1990. Mas não se ateve apenas a isso, já que a adaptação feita por Bruno Luperi, neto do autor original, Benedito Ruy Barbosa, atualiza a história para os dias de hoje.

Nesse desenvolvimento, o pontapé inicial da atriz foi a caracterização visual. Após algumas pesquisas, Sophie sugeriu para a equipe da trama a imagem da influenciadora Kim Kardashian como inspiração estética —e não de personalidade, ressalta ela— para compor Eliana.

Dessa forma, a personagem ganhou unhas compridas, cabelo liso e mais escuro, maquiagem um pouco mais forte e o uso de roupas de ginástica no dia a dia, uma tendência de moda que está em alta entre influenciadoras. "A estética dela é muito voltada para o olhar masculino", afirma Sophie.

A atriz conta que também pensou em Eliana como um reflexo do mundo atual, que está sempre muito conectado ao celular e aos filtros que melhoram a imagem em aplicativos como o Instagram. "As pessoas estão botando filtro [nas fotos e vídeos], mas tirando o filtro pessoal do que vão dizer e do que pensam. E nunca está bom o suficiente. Você sempre quer mais e mais e mais [filtros para a aparência]", diz ela.

"Acho que a Eliana dialoga com o que muitas pessoas estão vivendo, que é uma frustração pessoal, e que elas tentam segurar as pontas no que aparentam [nas redes sociais]."

Para Sophie, Eliana também aponta para os questionamentos que ainda hoje pairam sobre a mulher na sociedade, como a busca inalcançável por uma aparência perfeita. "Em tudo que diz respeito ao feminino existe uma cobrança. E as consequências são sempre muito maiores do que qualquer coisa que qualquer homem possa fazer."

Na história, ela começa casada com José Venâncio (Rodrigo Simas), mas se envolve com outros homens. As cenas quentes entre Eliana e Damião, interpretado pelo ator e cantor Xamã, têm chamado a atenção na trama.

Na avaliação de Sophie, Eliana ama, sim, Damião. "Um amor torto, errado, mas ama", afirma. Ela complementa que a vilã desenvolve também afetos verdadeiros por outros personagens, como Sandra (Giullia Buscacio), Mariana (Theresa Fonseca), Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater).

Sophie está na Globo há 17 anos. Embora tenha feito a sua primeira participação na emissora em 2004, foi só em 2007 que ela se tornou conhecida nacionalmente ao interpretar a protagonista Angelina da 15ª temporada de "Malhação".

Desde então, transitou por outras mocinhas, vilãs e papeis marcantes. Virou até meme em uma cena que já se tornou um clássico na TV. No remake de "Ti Ti Ti", exibido na faixa das sete em 2010, Stéfany, papel interpretado por ela, está comendo um sanduíche quando a tia, Nicole –vivida pela atriz Elizângela (1954-2023)—, chega e dá um tapa na sua cara. O momento inusitado vira e mexe volta a viralizar na internet.

As atrizes Sophie Charlotte e Elizângela em cena de "Ti Ti Ti" que virou meme - Reprodução

"Eu virei meme anos antes de existir [o conceito do] meme", relembra, entre risos. Sophie diz achar legal e "muito louco" fazer parte disso. Hoje, afirma ela, é tudo ainda mais instantâneo. Uma cena que ela grava na praia já tem fotos divulgadas na internet quase que na mesma hora.

"É muito imediato, mas é uma troca. E, se eu faço um trabalho na televisão, é isso o que eu quero. É trocar com as pessoas."

Sophie afirma acompanhar pelas redes sociais a repercussão de Eliana, "obviamente tendo o discernimento" para entender o que é de fato uma opinião sobre o seu trabalho e o que é "a frustração do outro derramada na internet à toa".

Para ela, não há grandes problemas em ser alvo de críticas. "Eu faço análise para isso também", diz. "Essa liberdade precisa existir, de gostar e não gostar, de criticar."

"Renascer" marca a volta da atriz para as novelas em TV aberta depois de nove anos. O seu último trabalho tinha sido em "Babilônia" —"Todas as Flores" estreou e foi feita para o streaming.

"Eu bato no peito, tenho o maior orgulho de fazer novela. Para mim é um privilégio, me abriu todas as portas para o cinema que eu queria tanto fazer", diz.

Questionada sobre o futuro do gênero, que vem perdendo audiência ao longo dos últimos anos, Sophie se mostra contrariada. "É engraçado porque a gente tem esse complexo de falar: 'Ah, agora já não é [a audiência] que era [no passado]'. Gente, se você pegar a audiência de qualquer novela e comparar com as séries mais premiadas, [a novela] dá de lavada."

"Não dá para desmerecer essa força. A novela emprega muita gente, conta as nossas histórias, da nossa forma", argumenta.

Para ela, é "instigante" também acompanhar como as novelas e a televisão aberta têm se esforçado para acompanhar as transformações do mundo, abrindo espaço para refletir a pluralidade e a diversidade do Brasil.

No remake de "Renascer", por exemplo, Maria Santa é vivida por Duda Santos, uma atriz negra. Já Buba, que era uma personagem intersexo na versão original, agora é uma mulher trans, interpretada pela atriz trans Gabriela Medeiros.

Por já estar há quase duas décadas entrando na casa das pessoas por meio das novelas e séries, Sophie diz ter hoje a sensação de que o público já criou uma intimidade com ela. "Não é mais uma relação de primeiro ‘date’ [encontro], sabe? Sinto um carinho das pessoas, uma torcida. Não tenho mais aquela sensação de que elas me avaliam com um 'ah, deixa eu ver se eu aprovo ela trabalhando'", comenta.

Em sua vida pessoal, Sophie costuma ser discreta. Ao completar 35 anos no último dia 29, veio a público que ela e o ator Daniel Oliveira se separaram. Eles estavam juntos desde 2014 e são pais de Otto, de oito anos. A entrevista com a coluna foi feita antes do anúncio do fim do relacionamento. Questionada posteriormente sobre o término, a atriz não se manifestou.

Na data do seu aniversário, Daniel homenageou a ex-mulher em uma publicação nas redes sociais: "Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante".

A atriz Sophie Charlotte - Bob Wolfenson/Divulgação

Profissionalmente, a atriz afirma que até agosto está "100% focada em 'Renascer'". Depois da novela, ela diz que vai pensar em outros projetos. "Estou conseguindo refazer metas e sonhos."

Ela afirma que voltar ao teatro é um desejo antigo, assim como também quer desenvolver algum projeto musical, o que pode significar até mesmo gravar um disco.

Sophie diz que "ama cantar" e que essa vontade se acentuou ao interpretar Gal Costa (1945-2022) no longa "Meu Nome É Gal". "Como eu sou feliz de ter feito esse filme. Foi a experiência mais maneira da minha vida, foi muito forte."

Todas essas novas ideias, pondera ela, serão desenvolvidas com calma. "Não preciso me afobar. Não é nada do tipo: 'Agora vou parar tudo, não sou mais atriz, vou ser cantora'. Não", ressalva. "É a possibilidade de me expressar de várias formas, de aprender novas coisas, de interagir com outros artistas."