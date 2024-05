A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, que pertence à USP (Universidade de São Paulo), recebeu uma doação de mais de 4.000 livros e documentos considerados raros e raríssimos sobre a Guerra do Paraguai e a Bacia do Prata.

A coleção é avaliada em US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão, na cotação atual) e foi comprada e doada por um benfeitor que não quis se identificar. Escritos em diversas línguas, os títulos pertenciam ao acervo do colecionador Sinésio de Siqueira Filho, que já morreu.

A coleção é a maior já adicionada ao acervo original da biblioteca, composto por 60 mil volumes doados à USP por Guita e José Mindlin. Com a nova aquisição, a instituição se tornará uma referência para pesquisadores e pessoas interessadas sobre a região do Prata e a história da Guerra do Paraguai.

O conflito militar, considerado o maior da história da América Latina, ocorreu de 1864 a 1870 e opôs a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Uruguai e Argentina, ao Paraguai.

A expectativa é que o acervo recém-recebido seja disponibilizado ao público em breve, após ser finalizado o seu processamento. A Biblioteca Brasiliana já prepara um seminário e uma exposição sobre o tema para o segundo semestre, quando serão completados 160 anos do início dos conflitos na região.

NIÑA BRASILEÑA

A cantora Illy lançará na próxima sexta (24) o audiovisual de "Samba Djanira", projeto de samba em que interpreta faixas eternizadas por nomes como Arlindo Cruz, Belo, Riachão e Batatinha.

A gravação foi feita na Ponta do Humaitá, em Salvador, e traz participações de Dom Chicla e Raymundo Sodré. Lançado pelo selo Alá em parceria com The Orchard e Sony Music, "Samba Djanira" tem direção musical de Felipe Guedes e direção de vídeo assinada por Chico Kértz.