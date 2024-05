O complexo da Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) da Prefeitura de São Paulo, localizado em Santana, na zona norte da capital paulista, enfrenta problemas de infraestrutura e de lotação de cães e gatos nos alojamentos para os animais.

A coluna ouviu relatos de funcionários que se queixam do estado do local e teve acesso a imagens que mostram parte dos canis com grades enferrujadas, algumas sem fechar corretamente, fazendo com que animais se machuquem ao tentar colocar a cabeça para fora. Há áreas do piso quebradas, com tubulação exposta.

Canil da Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) da Prefeitura de São Paulo - Arquivo Pessoal

Segundo uma pessoa que trabalha no local, há ainda um problema com ratos, que estão contribuindo para a danificação da estrutura. De acordo com esse mesmo relato, o espaço tem capacidade para 40 animais e, atualmente, está com 54.

Para comportá-los, há casos em que dois cachorros compartilham um canil individual. E o solário, que seria um espaço a céu aberto destinado para recreação dos cachorros, está sendo utilizado como canil.

Além disso, não há camas e colchonete para os bichos, que dormem em paletes de madeira.

O vereador Toninho Vespoli (PSOL-SP) acionou o Ministério Público de São Paulo pedindo que a situação do espaço seja investigada. O parlamentar realizou uma visita ao complexo em abril.

No documento enviado ao órgão, ele relata ainda que, entre os animais resgatados, havia uma cadela com filhotes, cuja permanência no local seria inadequada para a saúde dos pequenos por causa de transmissão de doenças.

Os animais são transferidos da DVZ para a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) para serem adotados. "É importante demonstrar que há uma redução das adoções, consequentemente, contribuindo para superlotação na DVZ", afirma o parlamentar ao MP-SP.

Segundo dados levantados por Vespoli, até maio deste ano 85 animais foram adotados. No mesmo período do ano anterior, esse número era de 92.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo diz que "o fluxo de animais alojados nos canis de vigilância da Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) é dinâmico, com entradas e saídas constantes", sendo que as remoções de animais obedecem às leis municipais.

A gestão de Ricardo Nunes (MDB) afirma que os animais são mantidos em condições "adequadas de alojamento, manuseio e alimentação, respeitando as normas técnicas e regulamentações vigentes".

"Em situações excepcionais, quando há necessidade de abrigar mais de um animal em um canil, são avaliadas as questões de convivência, porte dos animais, garantindo-lhes o bem estar necessário", segue.

Além disso, a secretaria diz que realizou reformas no local de áreas destinadas aos animais abrigados no complexo. Segundo funcionários ouvidos pela coluna, porém, quase todas as melhorias foram feitas no prédio da Cosap.

