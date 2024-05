As torres do Congresso Nacional, em Brasília, receberão no próximo domingo (5) uma projeção com os dizeres "Holocausto Nunca Mais". A ação, que já havia sido realizada em anos anteriores, ocorrerá no Dia da Lembrança do Holocausto, também conhecido como Yom Hashoá.

A iniciativa é liderada pela Conib (Confederação Israelita do Brasil) e conta com apoio do Parlamento brasileiro. Segundo a entidade, a data busca "honrar a resistência daqueles que se rebelaram em cidades europeias ocupadas e em campos de concentração", além da memória das vítimas do nazismo.

As palavras "Holocausto Nunca Mais" são projetadas nas torres do Congresso Nacional, em Brasília, por ocasião do Yom Hashoá - Pedro Ladeira - 1º.mai.2019/Folhapress

Em Israel, durante o Yom Hashoá, a população tradicionalmente faz dois minutos de silêncio após sirenes de alarme serem disparadas por ocasião da efeméride.

Além da intervenção no Congresso Nacional, que terá início às 19h, no próximo domingo a Federação Israelita do estado de São Paulo realizará um ato no Clube A Hebraica. O evento reunirá sobreviventes do Holocausto, integrantes de movimentos da juventude e lideranças da comunidade judaica.

A mobilização, que também é organizada pelo Conselho Juvenil Sionista e tem apoio do Memorial do Holocausto, da Agência Judaica e do Fundo Comunitário, ainda fará uma homenagem às vítimas do atentado de 7 de outubro em Israel. Na ocasião, sete velas serão acesas, uma a mais do que o costume.

JOGO DE CENA

A jornalista Marília Gabriela e seu filho mais novo, Theodoro Cochrane, receberam convidados na estreia para convidados do espetáculo "A Última Entrevista de Marília Gabriela", estrelado por eles, no Teatro Unimed, em São Paulo, na quarta-feira (1º). A apresentadora Astrid Fontenelle e o ator Carmo Dalla Vecchia prestigiaram a sessão.