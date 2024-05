A artista Cris Barulins apresenta o show "Pandeirodê" neste final de semana no Sesc Casa Verde, na região norte de São Paulo.

Na performance, ela resgata releituras de músicas da cultura popular brasileira e de cantigas que compõem a tradição oral do país. Há também faixas autorais, como "Tá, Tá, Tá", "Entre o Morro e a Lua", "Sabiá do Quintal", além de "Pandeirodê", que dá nome ao espetáculo.

A artista Cris Barulins apresenta o show "Pandeirodê" - Divulgação

O cenário da apresentação é formado por pandeiros, pandeirola e pandeirão.

"Esses instrumentos, todos de uma mesma família percussiva, acabam sendo o fio condutor do show, mostrando a sua diversidade de possibilidades", diz Cris Barulins. A cantora, compositora e percussionista estimula a interação do público com o show. Ela é acompanhada por Nanda Guedes (sanfona), Pedro Keiner (violão) e Rafael dos Santos (bateria). A direção é de Marina Siqueira.

"As famílias estão convidadas a levarem seus pandeiros e pandeirinhos para tocarem junto com a banda a canção 'Pandeirodê'", afirma Cris.

As apresentações serão realizadas no sábado (1º) e no domingo (2), das 16h às 17h. A entrada é gratuita.

PIPOCA

O diretor João Wainer recebeu convidados no lançamento do filme "Bandida: A Número Um" na noite de terça-feira (28). A atriz Alessandra Negrini prestigiou o evento, realizado no Cine Marquise, em São Paulo. Protagonista do longa, a atriz Maria Bomani também esteve presente.