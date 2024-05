A Câmara dos Deputados sediará, na próxima quinta-feira (16), uma audiência pública que discutirá a lista de produtos da Cesta Básica Nacional que serão integralmente desonerados no âmbito da reforma tributária. A iniciativa é liderada pelo deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).

No mês passado, o governo enviou ao Congresso uma lista que contempla 18 categorias de produtos. Foram incluídos desde o tradicional arroz e feijão, dois dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros, até o coco, grãos e farinha.

O deputado federal Pastor Henrique Vieira no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Pedro Ladeira - 25.mai.2023/Folhapress

A expectativa, porém, é que o rol de itens isentos de impostos seja ampliado pelos parlamentares. Para o deputado Pastor Henrique Vieira, há o risco de que alimentos ultraprocessados, sem valor nutricional, passem a fazer parte da lista.

"A reforma tributária vai ser o grande tema do Congresso até o recesso, e parte importante da reforma tem a ver com cesta básica", diz ele à coluna. "Vai ter embate com a indústria dos ultraprocessados, com a bancada da agropecuária", segue.

Segundo o parlamentar, a ideia do encontro público é enfrentar "o lobby dos ultraprocessados" e defender uma cesta básica "com segurança alimentar" para a população.

Seu mandato convidou a participar da audiência pública representantes do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) da USP (Universidade de São Paulo), coautor do Guia Alimentar para a População Brasileira, e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, integrantes dos ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e membros do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e do MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores).

Como mostrou a Folha, os produtos da cesta básica submetidos ao Congresso foram listados considerando a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantindo uma alimentação saudável e nutricionalmente adequada, exigências previstas na emenda constitucional da reforma.

A prioridade do governo foi incluir os alimentos mais consumidos pela população mais pobre para assegurar que famílias de baixa renda possam desfrutar o máximo possível do benefício tributário.

Os produtos da cesta básica nacional serão integralmente desonerados da cobrança do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), dos estados e municípios, e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), do governo federal.

O tamanho que essa lista de produtos atingirá ao final de sua apreciação pelo Congresso, portanto, terá influência direta na alíquota de referência do novo sistema tributário, hoje calculada em 26,5%.

