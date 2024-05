O festival brasileiro de documentários É Tudo Verdade renovou sua parceria com o Festival de Cannes e será, pelo quinto ano consecutivo, um dos organizadores oficiais do Cannes Docs do Marché du Film.

O fundador do É Tudo Verdade, Amir Labaki, participará da mostra, que ocorrerá a partir da próxima terça (14) até o dia 22.

O crítico Amir Labaki em seu apartamento, em São Paulo - Eduardo Knapp - 17.set.2020/Folhapress

PIPOCA

As atrizes Maria Fernanda Cândido e Samantha Müller receberam convidados na estreia do filme "Vermelho Monet", em que elas atuam. A sessão ocorreu no Reag Belas Artes, em São Paulo, na terça (7). O ator Chico Díaz, que vive o protagonista da trama, e o cineasta Halder Gomes, diretor do longa, estiveram lá.