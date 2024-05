O cantor e compositor Gustavo Galo divide os microfones com artistas como Juçara Marçal, Bruna Lucchesi, Ná Ozzetti e Negro Léo em seu novo álbum, "Folhas", que chegará às plataformas de streaming nesta quarta-feira (29).

O cantor e compositor Gustavo Galo, que lança seu novo álbum, "Folhas", em maio de 2024 - Divulgação

Lançado pelo selo Pequeno Imprevisto, o quarto trabalho de estúdio do cantor terá oito faixas e produção assinada por Otávio Carvalho e Tiago Frúgoli.

Integrante da Trupe Chá de Boldo, grupo que é formado por 12 artistas, Galo buscou, pela primeira vez, fazer um álbum sem banda e com poucos músicos tocando.

O lançamento de "Folhas" antecede a chegada de "Fruto", trabalho assinado pelo artista que também deve ser lançado em breve.

FORMAS

Os proprietários da galeria Almeida & Dale, Carlos Dale e Antonio Almeida, receberam convidados no lançamento do livro da exposição "Lygia Pape: Ação-dentro", atualmente em cartaz no espaço. A publicação, bilíngue, reúne um ensaio elaborado pela curadora Ana Cândida Avelar e pela sua assistente de curadoria, Laura Rago. A artista plástica Lídia Lisboa prestigiou o evento, que ocorreu na galeria, localizada na região dos Jardins, em São Paulo, no sábado (25).