Os hospitais privados Hcor e Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo) doarão cerca de 95,4 mil unidades de insumos hospitalares para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Abrigo para pessoas atingidas pelas enchentes em São Leopoldo (RS), município da região metropolitana de Porto Alegre - Pedro Ladeira - 11.mai.2024/Folhapress

Os materiais serão enviados para o Hospital Ernesto Dornelles, na capital gaúcha, que distribuirá os recursos para outras unidades de saúde do estado.

Ainda foram arrecadadas 22 toneladas de itens como água, roupas, fraldas, produtos de higiene pessoal, alimentos e ração para animais.

A ação dos hospitais reúne ainda parceiros como a distribuidora de materiais de saúde e medicamentos Viveo e a Master Logística. Batizada de "Missão Querência Amada", em referência à música de Teixeirinha, a campanha receberá doações nos hospitais parceiros até o dia 24 deste mês.