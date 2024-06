O Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, receberá a exposição "Calder + Miró", que celebra a amizade entre os artistas, promovendo diálogos entre as pinturas do espanhol Joan Miró e os móbiles do americano Alexander Calder.

A mostra é a mesma que esteve em cartaz na Casa Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, em 2022, mas com algumas novidades.

'Femme', de Miró, na exposição 'Calder + Miró', na Casa Roberto Marinho, no Rio de Janeiro - Divulgaçao

Além do conjunto originalmente exibido na capital fluminense, uma obra de grande dimensão de Calder será incluída na exposição.

Organizada por Max Perlingeiro, a mostra reunirá cerca de 150 peças, entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, móbiles, stabiles, maquetes, edições, fotografias e joias.

PIPOCA

O diretor João Wainer recebeu convidados no lançamento do filme "Bandida: A Número Um" na noite de terça-feira (28). A atriz Alessandra Negrini prestigiou o evento, realizado no Cine Marquise, em São Paulo. Protagonista do longa, a atriz Maria Bomani também esteve presente.