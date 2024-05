O escritor Itamar Vieira Junior, autor de "Torto Arado", vai lançar seu primeiro livro infantil. "Cupim", que sairá em agosto pela Baião, selo para as infâncias da editora Todavia, é ambientado na mesma paisagem da sua obra best-seller.

O escritor Itamar Vieira Junior - Raquel Espíritio Santo/Divulgação

A publicação reflete sobre a presença e o trabalho das crianças nos campos de arroz, com uma prosa marcada pelo lirismo. A obra foi feita em coautoria com a artista plástica Manuela Naval, que criou pinturas a óleo exclusivamente para ilustrar a narrativa.

"Cupim" entra em pré-venda em junho. No ano passado, Itamar Vieira Junior lançou seu segundo romance, "Salvar o Fogo".

O escritor baiano foi responsável por um dos maiores fenômenos da literatura brasileira recente com seu primeiro romance, que também foi premiado com o Jabuti e o Oceanos.

SOM

Os cantores Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos - Rodolfo Magalhães/Divulgação

O cantor e guitarrista Felipe Cordeiro vai lançar o single "A Lambadeira" com a cantora e compositora Gaby Amarantos. Os dois são paraenses. A faixa chegará às plataformas de streaming em junho e estará presente no novo álbum de Cordeiro, produzido pelo próprio artista e que deve sair ainda no primeiro semestre deste ano. "É a primeira vez que a gente compõe e grava juntos, num feat. A música tem uma forte mistura tropical, com letra poética", diz Cordeiro.